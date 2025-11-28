Claudia Barraso 28 NOV 2025 - 18:28h.

Amber Heard ha pasado el 'Día de Acción de Gracias' en Madrid, recordando algunos momentos del pasado en redes sociales

Amber Heard anuncia que ha sido madre soltera de mellizos pese a sus "problemas de fertilidad"

Amber Heard lleva viviendo en España desde su mediático juicio por difamación con su exmarido Johnny Depp, que concluyó en 2022. Primero se mudó a Mallorca, pero después decidió establecerse en Madrid, donde compró una vivienda en el exclusivo barrio de El Viso. Allí ha pasado el importante día en Estados Unidos, ‘Día de Acción de Gracias’.

En unas fotografías que ha publicado en el perfil de Instagram aparece en las dos primeras, la actriz en su piso de Madrid rodeada de grandes platos y con una amiga que aparece en su cocina por detrás. El carrusel de imágenes iba acompañado de un mensaje en el que mostraba cierta nostalgia hacia su familia y los años pasados. En una de las fotos aparece su hija Oonagh cuando era más pequeña. Y dos fotografías posteriores con su padre.

Madre soltera de mellizos en mayo

“Aplausos de Acción de Gracias a lo largo de los años. Un vistazo atrás a todos los corazones y platos llenos que he compartido. Esperando que usted está bien recargado en ambos este año”, era el mensaje que puso para acompañar a sus fotografías. Aunque la vida de la actriz parece ir a mejor, con este mensaje deja entender que echa mucho de menos a su familia y la vida en Estados Unidos.

El día de la madre sorprendió a todos sus seguidores al comunicar que había sido madre soltera de mellizos pese a sus "problemas de fertilidad". "El Día de la Madre 2025 será uno que nunca olvidaré. Este año estoy más que encantada de celebrar que he completado la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que di la bienvenida a mis mellizos en la pandilla Heard".