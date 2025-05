Amber Heard no ha dejado indiferente a nadie. La actriz, que hace años abandonó Hollywood para comenzar una nueva vida en Madrid tras su mediático juicio con Johnny Depp, ha desvelado a través de las redes sociales que se ha convertido en madre soltera de mellizos.

"El Día de la Madre 2025 será uno que nunca olvidaré. Este año estoy más que encantada de celebrar que he completado la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que di la bienvenida a mis mellizos en la pandilla Heard", cuenta junto a una imagen en la que aparecen los pies de los recién nacidos.