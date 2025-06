Celia Molina 23 JUN 2025 - 12:19h.

El actor ha dado una entrevista al diario 'The Times', donde ha recordado su polémica separación de la también actriz Amber Heard

Después de verle vestido de Jack Sparrow para visitar a los niños del área oncológica del Hospital Niño Jesús de Madrid, Johnny Depp se ha abierto en canal en una entrevista en el diario The Times, donde ha hablado de su polémica separación con la también actriz, Amber Heard. Ambos se conocieron en el año 2009, durante el rodaje de The Rum Diary, película basada en la novela de Hunter S.Thompson. Por aquel entonces, Depp tenía 45 años y Heard tan solo 22 y el actor, que se quedó prendado de su belleza a pesar de seguir casado con Vanessa Paradis, ha recordado qué vio de especial en ella:

"Si eres tan ingenuo como yo, a veces miras a una persona a los ojos y ves tristeza, algo de soledad, y sientes que puedes ayudarla. Pero ninguna buena acción queda impune porque hay quienes, cuando intentas amarlos y ayudarlos, empiezan a comprender qué era ese malestar, esa perturbación en sus ojos. Se manifiesta de otras maneras", ha dicho en The Times, constatando la mala relación que iba a haber entre ambos tras ese primer flechazo en el set. Johnny y Amber se casaron muchos años después, en el 2015, pero su matrimonio apenas duró 15 meses.

En 2016, Heard solicitó el divorcio y una orden de alejamiento, además de 50.000 dólares al mes, alegando que Depp había sido "verbal y físicamente abusivo" con ella. En ese momento, la pareja consiguió llegar a un acuerdo en el que el actor le pagaría a su exmujer 7 millones de dólares que, según la actriz, irían a parar a asociaciones benéficas. En concreto, lo iba a donar al Children's Hospital of Los Angeles pero más, tarde, durante el juicio en el que se enfrentaría el exmatrimonio, se generaron muchas dudas sobre si Amber había donado realmente ese dinero o no.

"Lo mío fue antes de Harvey Weinstein"

Las demandas se sucedieron poco después de firmar este acuerdo pues, a pesar de que la actriz se había retractado y había asegurado a la prensa que "nunca hubo intención de hacer daño físico o emocional" por parte de su exmarido, en 2018, en una entrevista en The Sun, volvió a llamarle "maltratador de mujeres". Depp demandó al periódico y perdió, pues el juez consideró que "la gran mayoría de las supuestas agresiones del Sr. Depp a la Sra. Heard fueron probadas". Comenzó ahí un el llamado boicot de la industria al actor, al que dejó de sonar el teléfono para ofrecerle ningún papel protagonista.

Ahora, echando la vista atrás, Depp está seguro de que, por aquellas fechas, él fue el chivo expiatorio del movimiento 'Me too' y señala a tres personas (de quienes no da nombre en la entrevista) que eran muy próximas a su entorno y por quienes se sintió absolutamente "traicionado": "Esas personas estaban en las fiestas de mis hijos. Los lanzaban por los aires. Y, mira, entiendo a la gente que no pudo defenderme, porque lo más aterrador para ellos era tomar la decisión correcta. Yo era pre-MeToo . Era como un muñeco de pruebas para #MeToo. Fue antes de Harvey Weinstein", ha dicho el protagonista de 'Piratas del Caribe'.

Sea como fuere, en el juicio que le enfrentó contra su exmujer en 2022, que fue retransmitido en vivo y masivamente comentado por los usuarios de TikTok, el jurado falló a su favor, declarando que había sido "víctima de difamación" y concediéndole unos 15 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. En lugar de recibir el apoyo colectivo, por lo menos, de parte de las mujeres, Amber fue duramente criticada en redes durante el proceso contencioso, hasta el punto de que se pensó que se estaban utilizando bots en su contra. Esta mancha sobre su imagen pública la llevó a apartarse del foco mediático y trasladarse a Madrid para llevar una vida aislada y tranquila.