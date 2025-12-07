Inés Gutiérrez 07 DIC 2025 - 19:00h.

El personaje de Gregorio Antúnez de 'Camera Café' es uno de los más recordados del actor Luis Varela

MadridTras toda una vida dedicado a la interpretación, es curioso que la mayoría de las personas le recuerden por uno de sus últimos proyectos en televisión. Luis Varela formó parte del elenco de Camera Café y eso fue suficiente para que mucha gente descubriera su talento y quedaran prendidos de su personaje.

Otros en seguida reconocieron al actor y no se sorprendieron demasiado cuando tan solo con unas pocas frases consiguió robar el corazón de la audiencia. Gracias a su personaje consiguió el aplauso del público y también varios reconocimientos, como el Premio de la Unión de Actores.

Qué fue de Luis Varela, el actor y doblador español que aún es recordado por 'Camera Café'

Al señalar que lleva toda la vida trabajando no se trata de una exageración, pues algunos de sus primeros trabajos en el mundo de la interpretación fueron con tan solo seis años. Su vida no fue un camino de rosas y él mismo recordaba en Mucha vida que contar cómo su primer bocadillo de jamón pagado con su trabajo se lo tomó a los diez años. También se definió a sí mismo como un “niño espabilaíllo”.

Comenzó frente a las cámaras y en los estudios de doblaje de la mano de grandes estrellas como Fernando Fernán-Gómez, también aprovechó su talento musical (tanto él como su hermano tocaban el piano, aunque su hermano Emilio lo llevó un poco más lejos, fue el pianista del programa matutino de Jesús Hermida). Probó suerte en el mundo de la Zarzuela y la música ligera y también como compositor.

Sin embargo, es su faceta como actor la que más reconocimientos le ha traído, también la que le ha permitido vivir siempre de su profesión. Fue un habitual de Estudio 1 en los años 60 y 70, y ha trabajado en cine y televisión, sobre todo vinculado a la comedia (participó en series como Manos a la obra y ha aparecido en algún episodio de Farmacia de Guardia, El comisario o 7 vidas).

Es también un reconocido actor de doblaje, donde tiene una amplia, muy amplia trayectoria, por lo que es probable que a muchos espectadores en un primer momento les parezca más familiar su voz que su rostro. Su voz se ha podido escuchar a lo largo de los años en series como El Equipo A, donde puso voz de ‘Fenix’, pero también en películas como Up, donde interpretó a Carl Fredicksen.

En su vida personal siempre ha sido un hombre discreto. Estuvo casado con Magdalena Durán desde 1966 hasta 2007, momento en el que ella fallecía, y es padre de dos hijos, Cristian, reputado DJ de música electrónica, y Luis, que ejercía como representante de su padre. Precisamente, el fallecimiento inesperado de este último en 2024 convertía al actor en noticia porque, debido a que comparten nombre, se anunció de manera equivocada la muerte del intérprete.

Un duro golpe para el intérprete que, desde hace tiempo está retirado y disfruta de su jubilación, llevando una vida tan discreta a los 82 años, como lo ha sido siempre.