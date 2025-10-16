Inés Gutiérrez 16 OCT 2025 - 15:20h.

Miller es conocido por su carrera como actor, pero también antes estudió historia y arqueología

100 objetos que te harán sonreír: la expo que recorre las series que te marcaron en los últimos 60 años

MadridLa mayor parte de la gente conoce a William Miller gracias a su carrera como actor, en concreto gracias a su paso por series míticas, como Cuéntame cómo pasó, donde daba vida al novio de Inés, o La que se avecina. Lo cierto es que su carrera ha sido (y es) mucho más que estos dos notables personajes, pero sus inquietudes le han llevado a lugares que nada tienen que ver con la interpretación y que también son dignos de mencionar.

A pesar de que la profesión de actor sea la que más proyección tiene, más en el caso de Miller, que no ha dudado en participar en proyectos internacionales que han llamado su atención y han despertado su interés, lo cierto es que el actor ha demostrado tener muchos más talentos y aficiones, desde la música a la escritura, pasando por la historia y la arqueología.

William Miller, el lado más desconocido del actor

Desde el año 98, William Millen lleva encadenando proyectos y forjando su carrera como actor, una carrera de la que no niega que hay aspectos que no terminan de convencerle, pero su amor por lo que hace es tan grande que es capaz de pasar eso por alto. Algunos de sus proyectos han sido más relevantes que otros, aunque eso no quiere decir que los más breves no fueran importantes en su trayectoria, todos los trabajos enseñan y suman.

Ha participado en series clásicas de la ficción española, como El Comisario, Un paso adelante, Aída, Las aventuras del capitán Alatriste o las ya nombradas. También en otras internacionales que se han convertido en favoritas de los fans, como Los 100 o La monja guerrera. También el cine ha sido una constante en su carrera como actor, apareciendo en films como Yo soy la Juani o Los Futbolísimos y el misterio del tesoro pirata, uno de sus últimos trabajos.

Conocido por su carrera como actor, así como sus incursiones en el mundo de la moda, William Miller es mucho más que un actor apasionado con su profesión, es un hombre que tiene muchas inquietudes que no quiere quedarse con las ganas de probarlas todas. La música es una de las más notables (ha sido vocalista de diversas bandas de rock, como Candymen, Deniro, LA Vamps o William Miller & The Pop & Roll Band), pero no es la única, de hecho no demasiada gente sabe que llegó a la interpretación tras quedar desencantado con su primera elección, estudió historia y arqueología.

“El estudio del pasado no estaba libre de política, propaganda o intereses creados”, explicó sobre los motivos de su decepción en una entrevista con EFE. “Incluso el polvo milenario viene tamizado”. El motivo de esta entrevista no era otro que hablar de su libro, Brad el Influencer, una primera novela con tintes surrealistas y de humor absurdo.

“Escribí Brad el Influencer por una necesidad desesperada de dar vida a mi imaginación y reírme de la absurda existencia de muchos inventos modernos, como la adoración a las redes sociales, las máquinas políticas infladas o la búsqueda vacía de sentido en un mundo cada vez más gobernado por likes, clics y briefs de marketing”.