Pedro Pascal es el nuevo 'Mister Fantástico': el actor es un fenómeno global que conquista las pantallas

Pedro Pascal se ha convertido en una de las caras más demandadas y admiradas de Hollywood a sus casi 50 años

Pedro Pascal y las raíces españolas de otros actores muy conocidos: “Mi sangre es del norte de España”

Pedro Pascal ha tenido que esperar hasta casi los 50 años para convertirse en uno de los actores más demandados en Hollywood. Hoy estrena la última película de Marvel, 'Los Cuatro Fantásticos', y en pocas semanas llegará también a los cines con 'Materialistas'.

Este chileno afincado en Nueva York ha conquistado la industria rompiendo estereotipos y redefiniendo el atractivo masculino. Su presencia constante en cine, publicidad, redes sociales y eventos lo ha convertido en un fenómeno global.

Antes de alcanzar la fama mundial como parte de la familia de Los Cuatro Fantásticos, ya destacaba por su omnipresencia. Este verano participa en tres películas y se ha convertido en un símbolo de estilo y vanguardia.

La fama le ha llegado pasada la cuarentena, y lejos de esconder su edad, ha hecho de ella parte de su encanto. Además, ha ganado reconocimiento por su compromiso social. Es considerado un ícono feminista y un firme defensor de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Activista de los derechos de la comunidad LGTBIQ+

Pascal se muestra especialmente orgulloso de su hermana trans, a quien acompaña en cada estreno, reflejando una imagen pública coherente con sus valores.

Hace no mucho, el actor se vio envuelto en una disputa pública con J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter. La escritora británica ha sido objeto de numerosas críticas por su postura hacia las mujeres trans, al sostener que no deben ser reconocidas como mujeres, y por aplaudir una reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que niega el reconocimiento legal a las mujeres transgénero.

Pedro Pascal no tardó en posicionarse abiertamente en contra de estas afirmaciones. En entrevistas recientes, ha mostrado su firme rechazo hacia los discursos que excluyen o niegan la identidad de las personas trans. En particular, criticó duramente a Rowling, calificando sus comentarios como dañinos y afirmando que este tipo de posturas no hacen más que alimentar la discriminación y el acoso hacia el colectivo trans.

Una vida marcada por el esfuerzo

Nacido en el Chile de Pinochet, su familia tuvo que exiliarse por oponerse a la dictadura. Vivieron en Dinamarca y luego en Estados Unidos, donde Pedro tuvo una juventud marcada por el esfuerzo. Antes de consolidarse como actor, compaginó más de 15 trabajos con estudios de teatro y apariciones en televisión.

El actor ha hablado varias veces también su difícil juventud, marcada por la muerte de su madre, Verónica Pascal, la cual se quitó la vida en el año 2000, cuando Pedro tenía tan solo 24 años y todavía estaba formándose en el mundo de la interpretación.

Hoy es una estrella consolidada, un showman, y el nuevo Mister Fantástico. Su historia personal y profesional lo han convertido en un referente dentro y fuera de la pantalla.