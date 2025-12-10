Fernando Alonso y Melissa Jiménez están esperando su primer hijo en común

Celia Molina 10 DIC 2025 - 10:37h.

La revista 'Hola' ha anunciado el embarazo de Melissa Jiménez, actual pareja del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso

Fernando Alonso firma un autógrafo sobre un bebé durante su paso por el Circuito de Cataluña

A principios del mes de diciembre, el medio italiano Sky Sports avivó los rumores sobre el posible embarazo de Melissa Jiménez, la actual pareja del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. La publicación adelantó que la conocida periodista, de 38 años, está ya en el sexto mes de gestación, motivo por el que, últimamente, no ha acudido junto al piloto a las competiciones de F1. Ahora, la revista 'Hola!' ha confirmado la noticia, asegurando que Melissa Jiménez y Fernando Alonso van a ser padres de su primer hijo en común.

La pareja, que se conoció uno de tantos circuitos en los que él competía y ella desarrollaba sus labores informativas, fue vista por primera vez en público en mayo del año 2023, cuando ambos fueron fotografiados - sin darse cuenta - en el Instituto Oceanográfico de Mónaco. Él había roto, hacía apenas un mes, con su anterior novia, Andrea Schlager, tras aseverar que ambos habían pasado "un tiempo fantástico juntos" y ella llevaba un año ya separada de su exmarido Marc Bartra, con quien tuvo tres hijos: Gala, Abril y Max.

El bebé nacerá en Mónaco en marzo de 2026

Éste será, por tanto, el cuarto hijo para la reportera que, según ha informado también la revista, "se está cuidando mucho" en su estado. "Después de que el domingo se disputara en Abu Dabi el último gran premio del año y Melissa no estuviera en el paddock, ni acompañando a Fernando ni trabajando, hemos podido confirmar que el motivo de su ausencia en Emiratos Árabes y en las últimas citas del calendario del mundial es que está embarazada" ha publicado 'Hola!'.

El embarazo es el motivo de las últimas ausencias de Melissa, no solo en las competiciones de F1, sino también en las conferencias y convenciones que suele presentar pues, además de estar especializada en motor, habla a la perfección cinco idiomas. Así, la periodista ha decidido apartarse del frenesí de los circuitos, para pasar con tranquilidad el tercer trimestre de su embarazo. Está previsto que el bebé - del que aún no se sabe si es niño o niña - nazca en marzo del 2026 en la ciudad de Mónaco, donde Melissa reside junto al piloto español.

En octubre del 2024, Fernando Alonso ya expresó en una entrevista el gran deseo que tenía de ser padre: "Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas. No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados… Ojalá", dijo. Un sueño que se cumplirá el año que viene, más o menos en el mismo momento en el que se acabe su contrato con Aston Martin y que podría suponer su retirada del ámbito deportivo.