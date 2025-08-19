Inés Gutiérrez 19 AGO 2025 - 20:40h.

Fernando Alonso parece llevar una vida tranquila, pero no duda en invertir y arriesgar con lo que le interesa

Fernando Alonso: "Tendré 45 años o más y seguiré pilotando"

Compartir







MadridDurante mucho tiempo Fernando Alonso ha sido uno de los deportistas mejor pagados, también más admirados por parte de los seguidores de la Fórmula 1, que siguen sus carreras con gran entusiasmo disfrutando de la forma de conducir del piloto asturiano, aunque sus resultados no reflejen su talento.

Gracias a su carrera ha ido amasando su fortuna, un dinero que ha gastado en lo que le ha parecido conveniente, que ha guardado cuando ha tenido que hacerlo y que también ha invertido en ocasiones. Más allá de los circuitos donde sus habilidades son más que reconocidas, parece tener también un buen ojo para los negocios, una forma de hacer que su fortuna crezca y de asegurarse su futuro una vez que decida abandonar las carreras.

PUEDE INTERESARTE Bajo cero y a 2600 metros: el intenso entrenamiento de Fernando Alonso antes de arrancar el Mundial

Dónde invierte su dinero Fernando Alonso

Fernando Alonso parece dispuesto a diversificar e invertir su dinero en distintos proyectos, haciendo un poco más segura de este modo la inversión, pues si en algún momento algo no sale bien, puede estar tranquilo de que no es ahí donde tiene toda su fortuna o es en eso en lo que gastó todo su dinero. Una parte de su fortuna la tiene destinada a KIMOA, una firma de ropa con un toque deportivo y surfero para gente con un estilo aventurero.

Es una marca de aire desenfadado, un concepto que se dirige solo a la ropa, porque se trata de un negocio en alza que se puede encontrar en 75 países, aunque la mayor parte de sus ventas son online. Es una gran apuesta por parte del piloto e incluso consiguió que esta firma fuera patrocinadora del equipo McLaren.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No podía ser de otra manera y los coches son una de las pasiones de Fernando. El piloto cuenta con algunas joyas en su poder, desde algunos de los coches que ha empleado para competir a lo largo de su vida y que pueden verse en su museo a sus coches particulares, donde los Ferrari han sido sus preferidos durante un tiempo. Destacan el Ferrari Enzo (que vendió) y el Ferrari LaFerrari, dos modelos muy exclusivos. También cuenta con otros coches deportivos, como un Maserati Gran Turismo o un Honda NSX.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su pasión por los coches de nuevo aparece en otro de sus proyectos más personales, FA Racing es su equipo de e-Sport. Su equipo de competición está presente en varias disciplinas y en el año 2019 se anunció que había invertido una gran cantidad en una empresa que organiza y retransmite torneos de carreras virtuales, tal y como recogen en Auto Bild.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En cuanto a sus casas, se habló mucho de su mudanza a Suiza, por la que dejaba Oviedo, una vivienda un tanto llamativa por lo sencillo y que hizo saltar las alarmas sobre la intención del piloto de dejar de tributar en España. Regresaba en 2011 cuando de nuevo establecía su vivienda en Oviedo, donde se construyó una mansión que le habría costado unos diez millones de euros.

Estas son solo algunas de las inversiones que se conocen, porque Fernando Alonso siempre ha destacado por ser un hombre discreto, también por ser de gustos sencillos, salvo en algunas cosas puntuales, en las que ya ha demostrado que no le ‘importa’ gastar dinero.