El actor de 64 años, no pretende besar a ninguna actriz en sus películas

El artista afirma: "No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años"

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a su etapa cinematográfica como galán en la gran pantalla. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas.

En una entrevista, el actor apuntó que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

El actor "deja hueco" a las nuevas generaciones

El artista, que ha protagonizado numerosos papeles en películas de amor como "Un día inolvidable" o su reciente film "Pasaje al paraíso", quiere alejarse del Hollywood más romántico.

"He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman —’Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'», añade el protagonista de filmes como ‘O Brother, Where Art Thou?’ (2000) y de ‘Ocean’s Eleven’ (2001) o de la serie ‘ER’, con la que saltó a la fama internacional.

El también director de cintas como ‘Good Night and Good Luck’ (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

En marzo, el artista comentó que, por su edad, quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas», dijo entonces.