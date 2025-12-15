Claudia Barraso 15 DIC 2025 - 20:05h.

El actor Anthony Geary ha fallecido a los 78 años por complicaciones derivadas de una operación

El actor Anthony Geary, quien interpretaba a Luke Spencer en ‘Hospital General’ ha fallecido a los 78 años. La estrella de esta conocida telenovela murió el pasado domingo en Ámsterdam por complicaciones de una operación que le realizaron tres días antes.

Claudio Gama, su marido, contó al medio ‘TMZ’ que toda su familia está en shock al recibir la noticia porque no se esperaban que la operación se complicase hasta tal punto de causar su muerte. “Fue un shock para mí, para nuestra familia y para nuestros amigos. Después de más de 30 años, Tony ha sido mi amigo, compañero y mi marido”.

Nació en Coalville, Utah, en 1947. Era conocido como ‘Tony’, no solo por su familia y sus seres queridos, sino también por muchos de sus fans que le siguen durante años. Hace unos años habló de su vida personal en una entrevista para el medio ‘People’.

Su trayectoria profesional

“Tuve una infancia feliz y mi familia siempre estuvo muy unida, pero pronto se dieron cuenta de que yo no era de este mundo y que no iba a seguir el ejemplo de mi padre. En la escuela siempre fui un solitario por mi espíritu artístico”.

Su carrera profesional consistió en ser protagonista de esta famosa telenovela y después se hizo muy famoso por sus intervenciones en conocidos programas de televisión. Además apareció en uno de los episodios de ‘All in the Family’, cuyo personaje era un hombre gay que desafiaba la homofobia de otro personaje.