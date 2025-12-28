La Familia Real acudía por sorpresa al Teatro Fernán Gómez, en Madrid, para ver el musical 'Rent'

Desde 'Outcast Producciones' han compartido la feliz visita en sus redes sociales

Compartir







MadridLos Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han sorprendido este fin de semana acudiendo al teatro para ver uno de los musicales de moda, la obra 'Rent'.

La Familia Real acudía por sorpresa al Teatro Fernán Gómez, en Madrid, para ver el musical 'Rent', que llegó a la capital el pasado 23 de diciembre y se podrá disfrutar hasta el próximo 25 de enero.

La ilusión del elenco de 'Rent'

Una visita que hizo especial ilusión a todo el elenco de actores y actrices y que han compartido por redes sociales desde 'Outcast Producciones':

"Ayer vivimos una visita totalmente inesperada. La Familia Real vino por sorpresa a ver RENT en el Teatro Fernán Gómez, y fue un momento muy especial para todo el equipo. Gracias por todas vuestras enhorabuenas y mensajes de cariño. Este tipo de gestos son un impulso enorme para quienes trabajamos cada día para que el teatro musical llegue a más gente, desde un espacio público y con un mensaje que sigue siendo necesario. Seguimos compartiendo este viaje. Este de RENT es de todes!!".

Una escapada sorpresa que se suma a la multitud de ocasiones en las que los reyes, juntos o con sus hijas, hacen anualmente y que acaban trascendiendo debido a su exposición pública y el fin de apoyar la cultura de nuestro país.