Celia Molina 17 DIC 2025 - 12:52h.

Doña Letizia ha presidido el actor de la FundéuRAE (Fundación del Español Urgente) donde se ha comunicado la palabra del año

La FundéuRAE elige 'arancel' como palabra del año 2025 por la repercusión mundial de las políticas de Donald Trump

Compartir







La reina Letizia, presidenta de Honor de la FundéuRAE, ha sido la encargada de inauguarar el acto conmemorativo por los 20 años de vida que tiene esta institución, creada por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE) para promover el buen uso del español. Su función principal es ayudar a los periodistas a resolver "todas esas dudas sobre el lenguaje" que surgen día a día en una redacción, con el fin de que los medios de comunicación sean una ejemplo del cuidado, corrección y rigor de las palabras.

Para colaborar en la buena redacción de los artículos, la Fundación del Español Urgente elabora también una serie de paquetes con recomendaciones sobre los términos que se acuñan en torno a fenómenos sociales importantes, como los Juegos Olímpicos, las DANAS o la muerte de un papa. Algo que Doña Letizia, quien ha confesado en su discurso que es capaz de pasarse "horas" consultando la página web de esta institución, aprecia de forma notable. Como experiodista y amante de los libros, ha iniciado su exposición reconociendo lo mucho que le 'chirría' ver una palabra mal escrita, incluso, en su WhatsApp:

"Yo también amo la exactitud de las palabras"

"Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación o, incluso, cuando recibís un WhatsApp algo con errores gramaticales del tipo que sea: una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido y esas tildes inexistentes. Pensáis lo mismo que yo, no soy la única que tiene esa pedrada y, por eso, quiero pertenecer a vuestra tribu, porque amáis la riqueza del lenguaje, la exactitud rica y mullida de las palabras, que se hace más densa cuanto más se lee. Sobre todo, libros", ha dicho su Majestad, provocando la risa y el aplauso de todos los presentes.

Su discurso ha sido el preludio del anuncio más esperado del día, el de la palabra del año 2025. El año pasado, la palabra elegida - en base a su interés lingüístico por su origen, formación o uso y haber tenido un papel protagonista en el año de su elección - fue DANA, por el tremendo impacto que las riadas y los desbordamientos registrados en Valencia, Albacete y Málaga tuvieron en la sociedad española el 29 de octubre de 2024. La borrasca - definida por la RAE como una depresión en niveles altos - causó hasta 229 muertos, en lo que se ya considera el peor temporal de nuestra historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta vez, la palabra elegida, por encima de otras como 'boicot', 'generación Z' o 'rearme', ha sido ARANCEL. Esta "tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios como costas judiciales, aduanas etc" ha sido designada como el término más importante del año por la repercusión que las políticas arancelarias de Donald Trump - con las que ha querido condicionar la mayoría de los acuerdos de Estados Unidos con el resto de las potencias - ha tenido en todo el mundo.