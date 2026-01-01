El actor de 69 años reflexionaba en un coloquio con otros actores sobre la idea de que nada es permanente

La pasión de Tom Hanks por las máquinas de escribir: de una impresionante colección a crear su propia app

Compartir







Si algún actor de Hollywood se ha ganado una bien merecida reputación como 'el perfecto héroe americano' ese es Tom Hanks. A lo largo de su carrera ha encarnado tantas veces al hombre común que demuestra una entereza, decencia y resiliencia fuera de lo normal que asumimos con toda naturalidad que el individuo detrás de todos esos personajes por fuerza debe compartir esos mismos valores de integridad, bondad y humildad.

No es solo una percepción más o menos acertada. El protagonista de 'Salvar al soldado Ryan', 'Apolo 13' o 'Náufrago' ha usado muchas veces su influencia para apoyar todo tipo de causas benéficas e iniciativas en favor de la educación histórica y cultural. En un mundo tan polarizado, es de los pocas figuras que ponen de acuerdo a todo el mundo. Por eso, cuando Tom Hanks habla de lo que sea -del estado del cine, del medio ambiente, de la vida-, los demás escuchamos atentamente lo que tenga que decir.

Nada es permanente

Una de sus lecciones de vida más recordadas es la que impartió hace unos años en una charla en el programa 'Actor Roundtable', el canal cinematográfico de The Hollywood Reporter, en la que también se encontraban Robert De Niro, Adam Driver, Adam Sandler, Jamie Foxx y Shia Labeouf.

En ese espacio en el que diversos intérpretes compartían reflexiones sobre la industria del cine, la enseñanza sencilla y contundente de Hanks, de 69 años, fue la que más caló en el resto de participantes. Su mensaje giraba en torno a una idea que él mismo confesaba que habría querido interiorizar antes: nada es permanente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"¿Te sientes mal ahora? ¿Te sientes molesto o enojado? Esto pasará”, afirmaba ante los demás actores de la mesa. “¿Te sientes maravilloso? ¿Te sientes como que tienes todas las respuestas? ¿Sientes que por fin la gente te entiende? Pues ahí está… Esto también pasará”, reflexionaba ante los gestos de aprobación de sus compañeros.

"El tiempo es tu aliado"

Lo que venía a decir el protagonista de 'Forrest Gump' es que ni el dolor es eterno ni el reconocimiento dura para siempre. Tanto los momentos buenos como los malos son fugaces. Y culminaba su reflexión con un consejo únicamente suyo, no de ninguno de sus personajes de ficción: "El tiempo es tu aliado, solo tienes que esperar. Ten paciencia". Hanks no estaba hablando solo de una industria tan voluble como la del cine -que también-, sino que se refería a la necesidad de vivir el momento presente sin quedarse estancado en el pasado o preocuparse excesivamente por el futuro.