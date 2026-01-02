George Clooney responde a las burlas de Trump: "Volveremos a hacer grande a América en noviembre"

Redacción Uppers Europa Press 02 ENE 2026 - 15:53h.

El mandatario dijo que el cineasta y su mujer son "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos"

George Clooney no besará ya más a ninguna mujer en sus películas tras llegar a un pacto con su esposa

Ya es una costumbre que el presidente de EEUU, Donald Trump, descargue una batería de pullas, burlas y reproches contra cualquier celebridad no alineada con su pensamiento político. De Bruce Springsteen a Taylor Swift, pasando por Robert De Niro, Meryl Streep y ahora George Clooney, que se ha convertido en el nuevo objetivo público del mandatario a raíz de su obtención de la ciudanía francesa, pero el actor y director de 64 años no ha tardado en darle la réplica.

"Estoy totalmente de acuerdo con el actual presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", ha manifestado Clooney en un comunicado remitido al diario 'The Hollywood Reporter' en respuesta a las palabras de Trump.

Tras conocerse que el cineasta y su mujer, abogada y activista, habían recibido la nacionalidad francesa, Trump se burló asegurando que el país galo "se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración".

"¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden (en referencia al expresidente de los Estados Unidos)", escribía Trump en su perfil en su propia red social, Truth Social.

"Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era para nada una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba, constantemente, del sentido común en política", añadía, ignorando que el protagonista de 'Ocean's eleven' fue el séptimo actor mejor pagado en 2024.

En busca de la tranquilidad

Clooney obtuvo la pasada semana la nacionalidad francesa junto a su mujer, Amal Clooney, y sus mellizos, Ella y Alexander, de 8 años, según consta por decreto en el Diario Oficial de la República. La razón esgrimida es que la familia busca más tranquilidad y protección de la privacidad de los pequeños. "Quiero que mis hijos vivan y se eduquen en Francia, normalmente, como yo lo hice, en mi infancia y juventud, en Kentucky”, explicó el oscarizado intérprete.

La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var, al suroeste francés, y ahí suelen pasar mucho tiempo a lo largo del año. La residencia principal es una construcción del siglo XVIII, acompañada de 172 hectáreas de terreno, dos piscinas y pistas de tenis.

Una guerra que viene de lejos

Lo cierto es que la enemistad entre Trump y Clooney viene de lejos. En mayor de 2016, el actor dijo en Cannes que era imposible que Trump llegara a ser presidente “porque el miedo no es algo que sirva para manipular al país”. Antes y después de tan fallida predicción Clooney ha apoyado públicamente diversas campañas presidenciales demócratas en EEUU, siendo uno de los grandes recaudadores de fondos del partido.

Por su parte, Trump jamás ha escondido su animadversión hacia el protagonista de 'Up in the air', al que ha definido a lo largo de los años como "actor de segunda", "experto político fracasado", "tipo promedio" y "traidor desleal".