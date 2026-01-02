Alberto Rosa 02 ENE 2026 - 20:32h.

La llamada incluyó la mención de una sobredosis y un "cambio de color", que se refiere a una decoloración azul o púrpura en la piel

Victoria Jones, la hija del actor Tommy Lee Jones, podría haber muerto por una presunta sobredosis, según informan medios estadounidenses. Ha sido el audio de la llamada a emergencias que se hizo desde el hotel en el que apareció la joven el que ha desvelado esta posibilidad.

Dicha comunicación llegó como un “código 3 para sobredosis, cambio de color”, recoge ‘TMZ’. Una sobredosis con un “cambio de color” generalmente se refiere a la cianosis, que es una “decoloración de la piel, los labios o las uñas causada por una falta de oxígeno en la sangre”, según la Clínica Cleveland .

El cadáver de Victoria Jones ha sido hallado en un hotel de San Francisco, en Estados Unidos. El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó a la revista ‘People’ que tuvo que acudir hasta el hotel San Francisco Fairmont tras recibir la llamada de uno de sus empleados alertando de una emergencia médica.

No se baraja la posibilidad de crimen

Una fuente policial declaró a NBC Bay Area que no sospechan que haya habido un crimen en la muerte de Victoria, aunque aún no se ha determinado la causa oficial de la muerte. Nada más llegar a la habitación del establecimiento hotelero, el equipo de Bomberos de San Francisco comprobó que la persona que necesitaba ayuda médica era Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones.

Tras realizarle varias maniobras de reanimación, el personal médico que se trasladó hasta el hotel San Francisco Fairmont no pudo hacer nada por salvarle la vida a la hija del intérprete. Tommy Lee Jones y su exmujer Kimberlea Cloughley dieron la bienvenida a Victoria Jones en 1991. Junto a ella, la pareja también tiene otro hijo, Austin Jones, de 43 años.

A sus 34 años, Victoria Jones había aparecido en varias ocasiones en la gran pantalla. Su primer papel lo llevó interpretó con tan solo 11 años cuando participó en 'Hombres de Negro 2', de 2002. Además de sus pequeños papeles en el mundo del séptimo arte, Victoria Jones también realizó algún trabajo en ficciones como la serie de televisión 'One Tree Hill'.