La reina Letizia vuelve a demostrar su pasión por el cine: su encuentro con Amenábar, un salto de protocolo y reflexiones

Si hay un rasgo que distingue a la reina Letizia de otros miembros de la realeza europea es su profunda pasión por el cine. Más allá de las obligaciones institucionales, la esposa del rey Felipe abraza el séptimo arte como ninguna otra soberana.

Esta afición, cultivada desde antes de su matrimonio con el entonces príncipe de Asturias, se ha consolidado en los últimos años, hasta convertirla en una de las figuras que más apoya el cine en España.

Desde sus días como periodista, Letizia siempre mostró inclinación por la cultura y el mundo audiovisual. Incluso antes de ser reina no era raro verla en salas de cine independientes en Madrid, como los cines Ideal o Verdi, disfrutando de estrenos en versión original y cine de autor.

Según quienes la han visto en estos espacios y la conocen, prefiere películas con alma, especialmente del cine español y europeo, e incluso ha confesado que, cuando su agenda se lo permite, puede llegar a ver hasta dos películas al día.

Películas favoritas

En cuanto a algunas de sus películas favoritas, y aunque no suele publicar listas oficiales, se conocen algunas de sus obras y directores predilectos a través de las apariciones que ha protagonizado.

Entre otras, destacan 'Parásitos' de Bong Joon-ho y 'El viaje de Chihiro', de Hayao Miyazaki. También 'Los Santos Inocentes', ya que el pasado mes de febrero asistió a un tributo por el 40 aniversario de este clásico del cine español en Tudela.

También es conocido su gusto por directores como Martin Scorsese, con quien ha mantenido encuentros, y Carlos Vermut, entre otros. Además, se la asocia a clásicos como los de Alfred Hitchcock y ha mostrado interés por producciones como 'Barbie', la cual acudió a ver en una salida privada, según trascendió.

En esta línea, Letizia es una asistente habitual al Atlàntida Mallorca Film Fest, donde en su edición del año pasado entregó premios a figuras como Michael Douglas, intérprete en cintas de éxito como 'Instinto básico', 'Traffic', 'Black rain' o 'Tras el corazón verde'.

Amistades dentro del mundo del cine

Una de sus grandes amistades dentro del mundo del cine es Luis Alegre, siendo uno de los vínculos de amistad más sólidos y discretos del entorno privado de la monarca,

Alegre, reconocido escritor, profesor y director del Festival Ópera Prima de Tudela, es considerado un confidente clave que actúa como nexo de unión entre Doña Letizia y figuras del espectáculo como Penélope Cruz.

Esta confianza se ha manifestado públicamente en diversas ocasiones, como en las visitas de la reina al certamen de Tudela, donde se han mostrado cercanos y han compartido confidencias, rompiendo así el protocolo institucional.

También mantiene una relación cercana con Alejandro Amenábar, con quien ha mantenido diversos encuentros a lo largo de los años, compartiendo charlas sobre proyectos cinematográficos en eventos institucionales y privados. De hecho, el pasado mes de noviembre presidió la clausura de un ciclo dedicado a este último, confirmando su admiración por su trabajo.

Rodrigo Cortés, director y escritor gallego; la actriz Maribel Verdú y la protagonista de 'Jamón, jamón' son otras figuras que destacan dentro de su círculo de amistades.

De este modo, su relación con el séptimo arte, lejos de ser una simple afición, se ha convertido en una parte crucial de su identidad pública.