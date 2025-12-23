Celia Molina 23 DIC 2025 - 11:23h.

Una usuaria de TikTok asegura que Tylor Chase, antiguo actor de Nickelodeon, vive en la indigencia: "¿Qué le ha pasado?"

A finales del mes de septiembre, una usuaria de TikTok sorprendió a todos los fans de 'El Manual de Supervivencia de Ned', la popular serie adolescente de Nickelodeon que triunfó en los años 2000, al publicar el vídeo de uno de sus protagonistas en una situación realmente vulnerable. Se trataba de Tylor Chase, el actor que dio vida a Martin Qwerly y al que la tiktokera encontró viviendo en la calle y en un estado de salud preocupante.

La grabación fue tomada en una calle del condado de Riverside, en California, donde el actor le dedicó unas inquietantes palabras: "Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación", le dijo, siendo notables sus problemas con el consumo de estupefacientes. Angustiada por él, pues era fan de su personaje (que salió en más de 33 episodios de la sitcom), la joven inició un movimiento para recaudar dinero y entregárselo lo antes posible. Pero, tras ponerse en contacto con su madre, ésta le dijo que su hijo no puede "disponer de dinero propio" porque no tiene "control" sobre él.

Las imágenes provocaron un gran impacto entre los seguidores de la serie, que no paraban de preguntar: "¿Qué le ha pasado?". Ahora, Tylor ha vuelto a ser grabado en la indigencia por otros ciudadanos, tal y como han publicado medios estadounidenses como TMZ. Un responsable de información pública del Departamento de Policía de Riverside, ha declarado a este portal digital que "los agentes conocen muy bien a Chase y que tratan con él al menos una vez a la semana".

"La policía le ha hecho innumerables ofertas de ayuda"

La comisaría cuenta con una división especializada que se ocupa regularmente de las personas sin hogar, ofreciéndoles servicios de salud mental, tratamiento contra la drogadicción y el alcoholismo y alojamiento temporal. TMZ ha confirmado que "la policía le ha hecho innumerables ofertas a Tylor, pero él las rechaza continuamente. "En última instancia, es su decisión si quiere recibir o no alojamiento o tratamiento", han declarado los agentes.

Así, Tylor sigue charlando amistosamente con las personas que le reconocen y se le acercan en la calle y a quienes, vestido con ropas ajadas y con dificultades para hablar, les afirma que sí, que él fue uno de los actores de 'El Manual de Supervivencia de Ned'. Sus últimas imágenes han provocado un nuevo shock entre sus fans y, por ello, la estrella de 'Mighty Ducks', Shaun Weiss, le ha ofrecido una cama en el centro de rehabilitación de San Clemente, California, en el que trabaja, sin que se sepa si Chase ha aceptado su ayuda.

Hace poco, otro famoso actor infantil de Nickelodeon, Drake Bell, declaró también que se encuentra en 'bancarrota', a pesar de haber sido uno de los protagonistas de la serie 'Drake&Josh'. Este actor estuvo más de 15 años trabajando para el público adolescente pero, al haber firmado un contrato en el que Nickelodeon se negaba a pagarle las futuras regalías que pudiera producir la serie, no puede lucrarse ya de aquel trabajo, hasta el punto de no poder "pagar el alquiler".