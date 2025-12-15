Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, discutieron con su hijo en una fiesta antes del asesinato

La disputa, que fue escuchada por los presentes, habría tenido lugar el sábado en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien, según informa TMZ.

Detienen al hijo de Rob Reiner, Nick, acusado por la muerte de sus padres bajo una fianza de cuatro millones de dólares

Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, asesinados a cuchilladas en su mansión de Los Ángeles el pasado domingo 14 de diciembre, supuestamente tuvieron una fuerte discusión con su hijo Nick la noche anterior a sus asesinatos por los que este ha sido detenido como sospechoso.

La disputa, que fue escuchada por los presentes, habría tenido lugar el sábado en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien, según informa TMZ. El medio afirmó el lunes que Rob y Michele abandonaron la fiesta tras el altercado. Se desconoce si el hijo hizo lo mismo.

Nick llegó a vivir en la calle por su adicción a las drogas

Nick, que en 2015 logró desintoxicarse, trabajó junto a su padre en 'Being Charlie'. La película semiautobiográfica trata la adicción y la recuperación. En una entrevista concedida a People en 2016, el propio Nick habló sobre su larga lucha contra la adicción a las drogas, que comenzó en su adolescencia y que finalmente le llevó a vivir en la calle.

Contó que "entró y salió de rehabilitación" varias veces desde los 15 años, pero a medida que su adicción se agravaba, se alejó cada vez más de su hogar y "pasó largas temporadas sin techo en varios estados".

La hija de Rob Reiner y Michele Singer encontró a sus padres apuñalados en su casa

Rob Reiner ha sido durante muchos años una celebridad en Hollywood y hay momentos en sus películas que ya están en la memoria de todo cinéfilo. Rob Reiner fue de esas personas que no necesitaron si quiera subrayar su marca autoral para dejar una huella imborrable en el cine.

Con títulos como La Princesa Prometida, Cuando Harry encontró a Sally o Algunos hombres buenos su filmografía fue un raro ejemplo de éxito a pesar del género con el que se atreviese, incluso el terror como fue el caso de Misery.

Pero el verdadero terror se ha trasladado a su propia muerte. Según recoge NYPost, la otra hija de la pareja, Romy Reiner, encontró a sus padres apuñalados en su casa de Los Ángeles el domingo por la tarde.

La relación de Reiner y su mujer Michele comenzó en 1989, cuando se conocieron durante el rodaje de 'Cuando Harry conoció a Sally'.

Se casaron ese mismo año y tenían tres hijos, Romy, Jake y Nick Reiner, siendo éste último según la revista 'People' en principal sospechoso del crimen de sus padres.