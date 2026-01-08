Celia Molina 08 ENE 2026 - 10:37h.

Tras pasar la Navidad por separado, la influencer ha roto su silencio sobre los rumores de una nueva crisis con Álvaro Morata

Alice Campello explica el verdadero motivo de su separación de Álvaro Morata: "Los dos estábamos medicados en ese momento"

Compartir







Después de anunciar a bombo y platillo su reconciliación amorosa, las idas y venidas de Alice Campello y Álvaro Morara han vuelto a protagonizar las crónicas del corazón. En agosto de 2024, y tras presumir de su relación en las redes sociales durante la victoria del último mundial, ambos pusieron fin a su vida en común. Cinco meses después, volvieron a unirse, se mudaron (junto a sus cuatro hijos) y aseguraron que siempre supieron que "sus caminos se volverían a cruzar". Ahora, tal y como afirma la revista 'Hola', han pasado las Navidades por separado, avivando aún más los rumores de su última y definitiva crisis.

Numerosas publicaciones han hablado de una tercera persona implicada en esta supuesta separación. Una persona que le habría dado a Morata un inesperado "apoyo emocional", que habría tambaleado su relación de pareja. Y, para dejar claro que la mujer a la que apunta la prensa no tiene nada ver con sus problemas conyugales, la propia Alice Campello ha roto su silencio y se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram:

"Elena es una amiga de la familia"

"Elena es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye. Si me expongo públicamente es porque estoy profundamente convencida de ello. Me llamó llorando por todo lo que le han echado encima, y no se merece que la tachen de rompefamilias. En estos meses he leído de todo, a menudo hipótesis absurdas: parece que hay una necesidad a toda costa de identificar a una tercera persona, pero esto no puede ni debe hacerse atacando a personas completamente ajenas a los hechos", ha dicho en un contundente texto.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Málaga un joven de 19 años por las amenazas de muerte que recibieron Álvaro Morata, Alice Campello y sus hijos

"La defiendo porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien lo mucho que ciertas acusaciones pueden herir, dañar y dejar huellas profundas en la vida personal, profesional y familiar. No es una persona que merezca esta exposición ni ver su nombre asociado a cosas que no ha hecho. Nuestra relación siempre ha sido clara: incluso dedicó su tesis de licenciatura a Masqmai, y es una persona seria, con valores y una familia respetable", ha añadido, en defensa de su amiga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Les pido, con respeto, que dejen de inventar o buscar historias que no existen. Este tipo de especulaciones pueden causar graves daños a terceras personas que no tienen ninguna responsabilidad y que no merecen verse involucradas", ha concluido la influencer. Por lo demás, no ha aclarado si es cierta o no su crisis con Morata, ni los motivos que podrían haber provocado su distanciamiento. Hace poco más de un mes, Campello aseguró en un podcast que, en su anterior ruptura, tanto ella como Álvaro estaban pasando por un mal momento personal y se "estaban medicando". Ahora, no se sabe cuáles son las circunstancias que les habrían llevado a una nueva y complicada situación de pareja.