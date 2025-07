La italiana asegura que no fue la falta de amor ni de respeto lo que les hizo separarse

Alice Campello desvela los motivos de su ruptura con Álvaro Morata: "Ha sido la época más dura de mi vida"

2025 está marcando un nuevo capítulo para Alice Campello y Álvaro Morata. La pareja, que en 2024 sorprendió con el anuncio de su separación tras ocho años de relación y cuatro hijos en común, retomó su historia de amo desde el pasado mes de enero. Ahora han iniciado una nueva etapa juntos en Estambul, ciudad a la que se han trasladado tras el fichaje del jugador por el Galatasaray.

Aunque su ruptura fue una de las más comentadas del pasado año, tanto Campello como Morata aseguraron en todo momento que no hubo en ningún momento terceras personas. El matrimonio siempre apuntó al desgaste provocado por “muchas incomprensiones” y que no hubo faltas de respeto por ningún lado. A todo esto se sumaron los problemas que de salud mental que el propio Álvaro ha reconocido en un documental y que tanto daño le hicieron sufrir.

Alice Campello habla más claro que nunca en una entrevista concedida a la revista FASHION, la influencer italiana reconoce que fue “una de las épocas más duras” de su vida y confiesa que nunca perdió la fe en su relación.

"Nunca hubo falta de amor. El amor al final gana"

"Siempre supe que Álvaro y yo volveríamos a estar juntos. Estoy muy segura de lo que tenemos, nunca hubo falta de amor y el amor, al final, gana", explica la mujer de Morata a la revista. Los rumores sobre su reconciliación se dispararon tras ser vistos paseando por Milán mientras recogían juntos a sus hijos.

La última pista para la confirmación de su relación se daba en el cumpleaños de su hija menor, un gesto que no pasó desapercibido. Álvaro Morata le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales, en las que también tuvo un mensaje especial para Alice Campello: "Gracias Alice por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi".

Una crisis marcada por el desgaste personal de ambos

"Lo que nos pasó fue un tema de estar bien con nosotros mismos. Yo no estaba bien. Yo venía del embarazo de Bella, que cuando di a luz lo pasé muy mal y llevaba muchos meses muy mal y no me había recuperado ni física ni mentalmente. Álvaro igual, por otros motivos personales, y los dos no supimos salir. Cuando uno está bien y el otro mal en la pareja, el que está bien te puede ayudar a salir de ello, pero si los dos estáis mal, es muy difícil", confesó a la revista '¡Hola! en marzo de este año.

Con 30 años recién cumplidos, Campello dice sentirse más centrada que nunca en su familia y en su proyecto de belleza, Masqmai, que define como una herramienta de crecimiento personal y profesional. Apuesta por una cosmética más natural y transparente, y reivindica el autocuidado como una forma de bienestar emocional.