Celia Molina 11 NOV 2025 - 11:14h.

La influencer ha dado una entrevista en el podcast de Laura Escanes, donde ha dado más detalles de su ruptura y reconciliación

El turbulento año de Álvaro Morata: su reconciliación con Alice Campello, amenazas de muerte y una mudanza

En agosto de 2024, apenas un mes después de que España ganara la Eurocopa, el futbolista Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello, sorprendieron a todos sus seguidores con el anuncio de su separación. Tras una relación de ocho años y cuatro hijos, esta pareja, que había presumido de su amor durante la victoria del torneo, pusieron punto y final a su vida en común. Cinco meses después, sin embargo, decidieron darse una segunda oportunidad y retomar de nuevo su relación.

Desde enero de este mismo año, Campello y Morata vuelven a ser una pareja sólida ubicada en Turquía, tras el fichaje del jugador por el Galatasaray. Pero, aunque todo ha vuelto a la normalidad, la influencer siente que todavía tiene que estar explicando públicamente qué fue lo que pasó entre ellos y si la vida idílica que ella mostraba en las redes sociales era real o no. Este verano, ya dijo en la revista 'Hola' que, en el momento en el que decidieron separarse, los dos no se encontraban bien. Ella venía del embarazo de Bella, en cuyo pos-parto lo pasó "muy mal" y Álvaro arrastraba también una serie de problemas personales que les hicieron mella a los dos.

"Teníamos una impulsividad que no era normal"

Ahora, Alice se ha sentado en el podcast que lidera Laura Escanes y ha dado más datos de lo que verdaderamente estaba pasando en su matrimonio en aquellos meses: "Hay gente a la que le sorprendió que, de repente, pasamos de protagonizar un beso de película en la Eurocopa, a separarnos un mes después, pero yo no siento que lo que estábamos publicando en las redes fuera una mentira. Creo que nuestro amor es el más grande que existe, lo que pasa es que, en ese momento, los dos estábamos medicados. Entonces, cuando tú tomas un medicamento, hay veces que no los gestionas bien, que tiene una serie de efectos. En fin, que ninguno de los dos estábamos bien", ha dicho la creadora de contenido italiana.

Y, después, ha añadido: "Nosotros no estábamos bien, personalmente, con nosotros mismos y tuvimos una impulsividad que no era normal. Lo digo porque me da mucha pena que la gente piense que nuestro amor no era verdadero. Me duele que se haya podido pensar algo de Álvaro que no es porque, para mí, ha dedicado su vida enteramente a hacerme feliz".

Tanto es así que, hace apenas dos semanas, Alice publicó en sus redes un emotivo post en el que felicitaba el cumpleaños a su marido, con un carrusel de fotos de sus vivencias más íntimas y este sentido texto: "Muchas felicidades, corazón con patas. Lo que más orgullo te tiene que dar en el mundo es ser la persona tan maravillosa que eres. Eres un ejemplo para tus hijos y para mí: de no rendirse nunca, de luchar, de tener valores y coraje en cada momento. Vas a ser siempre mi hogar. Gracias por ser como eres con nosotros. Te amamos y te admiramos infinito", concluyó.