La impresionante transformación de Conchi y Pamela, las gemelas de 'Gran Hermano 9'

Carlos Otero 08 ENE 2026 - 09:03h.

Las hermanas de Los Palacios (Sevilla) y exconcursantes de 'GH' sorprenden con su nueva imagen y su gran cambio físico

Conchi y Pamela fueron uno de los grandes reclamos de la novena edición de 'Gran Hermano'. Emitida hace ya 18 años, la entrada de las gemelas de Los Palacios (Sevilla) dio pie a uno de los juegos más recordados del reality que puso a prueba la perspicacia del resto de concursantes haciéndoles creer que eran una única persona. Aquellas dos jóvenes han cambiado mucho desde entonces y lucen una nueva imagen espectacular.

Una nueva imagen a base de gimnasio y retoques

Aquellas inocentes estudiantes de peluquería de 22 años que entraron en la casa de Guadalix junto con participantes míticos del reality como Amor Romeira o Melania Querol han dado paso a dos mujeres de bandera. La candidez que destilaban entonces contrasta con su espectacular anatomía actual. Horas de gimnasio y algún retoque quirúrgico han obrado la sorprendente transformación.

"Después de 'GH' me hice un aumento de pecho y también me operé la nariz, me hice una rinoplastia en 2018", ha declarado Pamela en una entrevista concedida a una revista del corazón. Conchi, que también ha hablado para la cabecera, explica sus procesos: "Yo me hice una rinoplastia, un aumento de pechos y una liposucción de cadera. También un poquito de bótox y esas cosas porque me gusta cuidarme. También voy cinco veces a la semana al gimnasio". Lo que ambas mantienen inalterable es el color de sus cabelleras, que mantienen el peinado de mechas rubias que las hizo famosas.

Conflictos entre ellas

A pesar del profundo amor fraternal que se profesan, ambas hermanas han pasado algunas temporadas distanciadas según informó hace unas semanas Socialité. "Nosotras no somos las mismas que éramos", confesó al espacio una de ellas. Al parecer, diferencias económicas y la mala relación con sus respectivas parejas han provocado distanciamientos que ambas intentan solventar. "Ahora la relación es cordial y justa", aseguran.

Su vida después de 'GH'

Tras salir de la casa más famosa de la televisión, las gemelas separaron sus caminos, aunque ambas se centraron en el mundo de la peluquería que su auténtica pasión. Conchi se quedó en su tierra natal mientras que Pamela hizo las maletas para afincarse en canarias con Oliver, al que conoció durante el programa.

Después de romper con él y volver a Sevilla Pamela decidió cortar por lo sano e hizo las maletas una vez más. Esta vez, se trasladó a Noruega donde emprendió una nueva vida, según aseguró en 'Outdoor' hace unos años. Tras una temporada en Escandinavia volvió a España. "Nunca he soñado tanto con algún día poder regresar a mi país y estar cerca de los míos", explicó la exconcursante de 'GH'. En la actualidad Pamela es madre de una niña preciosa y trabaja en una clínica dental. Conchi, por su parte, continua con la peluquería que abrió tras su paso por el reality.

Una edición para el recuerdo

'Gran Hermano 9' se estrenó el 9 de septiembre de 2007 y marcó el regreso del popular reality con Mercedes Milá como presentadora. Esta edición es una de las más queridas y recordadas por los fans del formato y logró mantener el interés del público con una audiencia media de 3,5 millones de espectadores y un 25,8% de share. Fue la primera vez en el reality en España en el que hubo dos casas y también se estrenó la mecánica de la repesca.

Además de la entrada de las gemelas, la audiencia recuerda con cariño el romance entre Melania y Piero, la participación de Amor Romeira, la victoria de Judit Iglesias o el encuentro en la gala inicial de dos hermanas que no se conocían entre ellas. La convivencia se prolongó durante 109 días y la casa echó el cierre defintivo el 27 de diciembre en una gala final memorable.