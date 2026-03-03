Marta Peñate desvela lo que cobra por hacer publicidad a una marca en redes: "Quiero ser muy transparente"
La exconcursante de 'Supervivientes' revela el dinero que gana por hacer publicidad en Instagram
Marta Peñate desvela el error que ha cometido en su tratamiento de fertilidad
Marta Peñate ha desvelado lo que cobra por hacer publicidad a una marca a través de sus redes sociales. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', y ganadora de 'Supervivientes All Stars', es consciente del dineral que se embolsa por promocionar productos en Instagram. Una cifra inalcanzable a una persona de a pie, lo que hace que para ella sea una oferta suculenta, difícil de rechazar, aunque eso a veces haga que su perfil sea menos atractivo para sus seguidores.
"Quiero ser muy transparente con vosotros", les ha dicho a sus seguidores a través de sus stories, canal que utiliza mayoritariamente para sus publicidades. Después de compartir varios compromisos pactados, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, se ha disculpado con sus followers por tanto contenido publicitario seguido. Y es entonces cuando les ha lanzado la pregunta: "¿Vosotros qué haríais?".
Lo que ha explicado Marta Peñate es que este mes le han escrito muchísimas marcas que le gustan para trabajar con ella, ofreciéndole una buena suma de dinero a cambio de publicidad. Concretamente, en torno a 3.000 y 6.000 por publicidad y por marca. Algo a lo que no ha podido negarse a pesar de ese cúmulo de promos en sus redes.
"Imagínate que eres influencer y que cobras entre 3.000 y 6.000 euros por hacer una publi y que un mes de repente te escriben muchísimas marcas que te gustan y que quieren hacer publis contigo. ¿Dirías que sí o dirías que no? Teniendo en cuenta que hay cúmulo de publis... Pues yo digo que sí", ha reconocido la presentadora de 'Tentaciones Privé'.
Marta Peñate es consciente de que "la gente tarda mucho tiempo en conseguir ese dinero". Además, se siente muy orgullosa porque son marcas que le gustan y que ella usaría de no ser por estas colaboraciones. "Entenderme. Sé que hay veces que tengo un cúmulo de publis importante, pero yo siempre intento hacerlas entretenidas para que no sea un tostón. Además, subo mucho contenido orgánico y cosas mías...", se desahoga la pareja de Tony Spina, que se ha visto en una encrucijada en estos últimos días a pesar de estar embolsándose entre 3.000 y 6.000 euros por publicidad.