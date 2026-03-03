Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años

Ónega es uno de los cronistas más destacados de los primeros tiempos de la Transición española

El periodista Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años de edad, según ha confirmado el medio '65 y más', del que era presidente. Ónega es uno de los cronistas más destacados de los primeros tiempos de la Transición española y una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad.

Nacido en una pequeña localidad de Galicia, Ónega comenzó muy joven en la profesión y ha trabajado en todos los grandes formatos informativos: prensa, radio y televisión. Fue director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez en la transición democrática española y redactor de algunos de los discursos más emblemáticos de la época, como el popular "Puedo prometer y prometo".

A lo largo de su carrera ha dirigido informativos en medios como Cadena SER, COPE y Onda Cero, y ha colaborado en televisión con TVE, Telecinco y Antena 3, además de liderar el diario 'Ya' y escribir columnas de opinión para varios periódicos.

La capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.