Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años

Fernando Ónega
Ónega es uno de los cronistas más destacados de los primeros tiempos de la Transición española. Europa Press
El periodista Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años de edad, según ha confirmado el medio '65 y más', del que era presidente. Ónega es uno de los cronistas más destacados de los primeros tiempos de la Transición española y una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad.

Nacido en una pequeña localidad de Galicia, Ónega comenzó muy joven en la profesión y ha trabajado en todos los grandes formatos informativos: prensa, radio y televisión. Fue director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez en la transición democrática española y redactor de algunos de los discursos más emblemáticos de la época, como el popular "Puedo prometer y prometo".

A lo largo de su carrera ha dirigido informativos en medios como Cadena SER, COPE y Onda Cero, y ha colaborado en televisión con TVE, Telecinco y Antena 3, además de liderar el diario 'Ya' y escribir columnas de opinión para varios periódicos.

La capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.

