Berto González 03 MAR 2026 - 08:03h.

Carlos Lozano ha llegado a la final de 'GH DÚO 4' tras más de cinco años alejado de los focos: así era su vida antes

Carlos Lozano, orgulloso, presume del mensaje que le ha enviado su hija Luna

Tras más de cinco años alejado de la televisión, Carlos Lozano ha llegado a la final de 'GH DÚO 4'. El punto final de una historia y, ¿el regreso a su antigua vida? El presentador lleva años instalado en la Sierra Norte de Madrid, donde lleva una vida sencilla, marcada por el contacto directo con la naturaleza, el cuidado de sus animales y una rutina que poco tiene que ver con los focos y las cámaras.

Una nueva vida como ganadero, rodeado de naturaleza

Carlos Lozano decidió dar un giro radical a su vida tras años de intensa exposición mediática en televisión. Después de presentar importantes formatos y participar como concursante en realities que lo mantuvieron en el centro de la polémica, el desgaste acumulado le llevó a dar un paso atrás.

Hace más de tres años abandonó la capital y se instaló en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid, a aproximadamente media hora de la ciudad, donde construyó una casa de campo y comenzó una nueva etapa personal.

En este entorno rural, el presentador ha adoptado una rutina completamente distinta a la de la capital. Su día a día gira en torno al cuidado de su finca y de los animales con los que convive. Gallinas, ovejas y perros forman parte de su núcleo diario, hasta el punto de definirse a sí mismo como ganadero. Ha explicado en varias ocasiones que cuenta con su propia granja y que el contacto de primera mano con los animales se ha convertido en una fuente de bienestar para él y, sobre todo, de estabilidad emocional.

La jornada de Carlos Lozano comienza muy temprano, entre las seis y las siete de la mañana. A primera hora se encarga de alimentar a sus animales, una tarea que repite también por la tarde. Esta disciplina diaria estructura su tiempo y le ha permitido establecer un ritmo de vida más tranquilo que en el pasado.

Su actividad como ganadero se prolonga hasta última hora del día, alrededor de las ocho de la tarde, cuando aprovecha para informarse de la actualidad y descansar antes de volver a empezar al día siguiente. Además del cuidado del ganado, su finca cuenta con una huerta tradicional. Él mismo ha reconocido que alejarse de la ciudad y de la televisión le ha permitido reconectar consigo mismo y priorizar su salud mental.

"Tengo mi casita en un pueblo, mis animales, mi granjilla y mis perros y vivo en la naturaleza absoluta y me cuido mucho y por el trabajo volveré porque al final llevo toda la vida en esto. Ahora, vivo en la sierra, con mi ovejitas, con mis gallinitas, que son mis animales de compañía. Me he hecho una casita en el campo y muy bien, estoy muy contento. Y no solo eso. Tengo 20 gallinas y me han parido 16 de ellas. Me he convertido en ganadero porque me gustan mucho los animales", compartió Carlos Lozano en 'El show de Bertín' en Canal Sur.

Este retiro no ha supuesto un rechazo absoluto a la televisión. Aunque durante este tiempo ha reducido notablemente sus apariciones públicas, nunca cerró del todo la puerta a un posible regreso. Sin embargo, dejó claro que solo volvería si el proyecto merecía realmente la pena y encajaba con el momento personal en el que se encontraba.

La vida en el campo también ha reforzado su faceta más personal y familiar. Carlos Lozano ha centrado su atención en su hija Luna, fruto de su relación con Mónica Hoyos. La joven, que actualmente estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es uno de los grandes orgullos del presentador.