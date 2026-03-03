Carlos Otero 03 MAR 2026 - 10:57h.

La finalista de 'GH DÚO' puso en valor la importancia de su familia durante su 'Curva de la Vida'

Anita Williams, más allá de la televisión: su negocio de éxito como emprendedora tras los focos

Anita Williams fue la primera concursante confirmada de esta edición de 'GH DÚO' y ha llegado hasta la gran final del reality. La ex de Montoya cierra una experiencia en la que se ha mostrado sin filtros ante la audiencia, una personalidad que sus seres más cercanos ya conocían. Repasamos quiénes forman su círculo más íntimo.

Sus padres: Pepe y Laura

Aunque todos la conocen por su nombre artístico, lo cierto es que Anita responde al nombre real de Anna Arboledas Seguí. Sus padres, Pepe y Laura, viven en la localidad barcelonesa de Esplugues y llevan varios años separados.

Pepe Arboledas, su padre, es empresario. Ha trabajado en ámbitos muy diversos: desde la compra-venta de vehículos hasta un outlet de moda o una empresa dedicada a la organización de eventos. "Tengo el mejor padre del mundo entero y yo no lo digo solo hoy, ¡lo digo todos los días! ¡Orgullosa de ti, siempre!", le escribía emocionada en una publicación en la que aparece junto a él en Instagram.

Su madre, Laura Seguí, trabaja como comercial y ha tenido algo más de presencia mediática en Telecinco. Con motivo de la participación de su hija en 'Supervivientes', concedió declaraciones a 'Vamos a ver' y a Europa Press para defender a su primogénita. También opinó sobre el corte de pelo que Anita lució en la célebre 'Mesa de las Tentaciones': "Es que tiene la cara muy bonita y le sabrá sacar partido seguro", afirmó.

Su hermano pequeño, Martí

Anita Williams tiene un hermano cuatro años menor que se llama Martí. Solo aparece en una publicación antigua de las redes sociales de la creadora de contenido, en la que ella se muestra muy cariñosa dándole un beso en la mejilla. "Lo más bonito de mi vida", escribió entonces.

Thiago, su hijo de cinco años

Nacido en 2021, Thiago es el gran amor de Anita Williams, que asegura que todo lo hace pensando en él. Fruto de una relación tormentosa con una expareja que se desentendió del menor, el pequeño aparece ocasionalmente en sus redes sociales. Es un niño simpático y divertido que cautiva por su alegría natural.

Candela, su amiga defensora

Tanto en su paso por 'Supervivientes' como en 'GH DÚO', Anita ha confiado su defensa televisiva a su amiga Candela López.

De alma gaditana y corazón barbateño, ha sabido ganarse el cariño de la audiencia y de los familiares y concursantes de los realities en los que ha acompañado a Anita.