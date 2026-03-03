Lorena Romera 03 MAR 2026 - 14:17h.

La exconcursante de 'Supervivientes' abandona el piso en el que vivía de alquiler en el centro de Madrid

Melyssa Pinto ha adelantado una emocionante noticia que podría cambiar su vida y que ha hecho que sus seguidores apunten a Mario Casas. La que fuera tronista de 'MyHyV' y concursante de Supervivientes' ha confirmado que ha abandonado el piso de soltera en el que vivía de alquiler en el centro de Madrid y, muy ilusionada, ha explicado que tiene una noticia que contar a sus seguidores.

A través de su perfil oficial de Instagram, donde la siguen más de un millón de usuarios, la creadora de contenido ha contado que se encuentra en plena reforma de un piso ubicado en pleno centro de Madrid. "Hoy me acompañáis a ver cómo va la reforma del que ya os puedo decir que es el nuevo pasito de mi familia", ha celebrado la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones', en su segunda edición.

"Os pongo en contexto", señala la joven. En primer lugar, Melyssa Pinto le ha contado a sus followers que ha dejado "el alquiler del pasito en el que vivía en el centro". Un detalle que sabe que no habrá pasado desapercibido para "las que le siguen de hace tiempo". Sin embargo, la que fuera concursante de 'Supervivientes' quiere mantener la intriga. Al menos, durante un tiempo.

"Todavía no os voy a contar el motivo", ha apuntado. Eso sí, la novia de Mario Casas ha adelantado que está muy ilusionada. "Es por algo por lo que estoy muy feliz y muy contenta", ha señalado. "Yo tengo claro que, desde hace algún tiempo, quiero que mi residencia esté aquí en Madrid. Así que el año pasado me puse manos a la obra y estuve buscando casa. No encontré la vivienda de mis sueños, pero sí este bajo, que me parece muy mono y está muy bien ubicado", narra en este reels en el que enseña al detalle la reforma en la que está inmersa.

"Se lo comenté a mis padres por si ellos querían aprovechar la oportunidad y les pareció muy bien idea. Estando yo aquí, así ellos pueden tener su lugar y pueden venir a verme… Pasar tiempo en Madrid, que también les gusta", expresa la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ha enseñado los render que le ha hecho la inteligencia artificial y en los que se puede ver cómo quedará la vivienda una vez concluida la reforma.

"Tiene muy buenas posibilidades, puede quedar precioso. Confío en ello. Vamos a hacerle una decoración preciosa, me estoy encargando yo, que estoy aquí en Madrid", señala. Un reels en el que, antes de despedirse, rescata su importante cambio de vida tras abandonar el piso en el que estaba viviendo, consciente de que sus seguidores no dejarán de hacerse preguntas.

"El motivo por el que yo he dejado el alquiler, os lo contaré más adelante…", dice emocionada. "Continuará", asegura Melyssa Pinto, entre 'grititos' de emoción. Un comentario que dice al unísono que en las imágenes se ve lo que parece un terreno. ¿Habrá adquirido un solar para construir su propia casa? Habrá que esperar para que sea ella quien confirme o desmiente las sospechas de sus seguidores.