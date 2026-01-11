Carlos Otero 11 ENE 2026 - 10:00h.

Atesora más de 100.000 seguidores en redes sociales y allí ofrece consejos sobre oposiciones y Formación Profesional

Iván Avatar 'MyH' anuncia su boda y muestra la increíble pedida de mano

Por el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desfilaron personajes muy variopintos. Uno de los más sorprendentes fue Iván Avatar, que debe su nombre a que pasó por el emblemático ‘dating show’ como si fuese un personaje de la saga de películas de James Cameron. Tras la máscara azul se escondía Iván Sánchez, quien ha consagrado su vida a la docencia.

La cuenta de Instagram de Iván cuenta con casi 100.000 seguidores y no responde a los arquetipos tradicionales de ex participantes del espacio de citas. Además de publicaciones sobre viajes, estilo de vida y postureo, el tronista comparte contenido educativo para opositores y estudiantes.

De esta manera, el que fuera personaje televisivo utiliza su ventana de social media para despejar dudas sobre la Formación Profesional, convocatorias para oposiciones o consejos para pasar exámenes. “A mis alumnos les explico que, si los pillo copiando, se pierde la confianza entre nosotros”, explica en una de sus piezas audiovisuales.

Funcionario del Cuerpo de Profesores de Secundaria, Iván se ha especializado en la orientación laboral: se dedica a preparar a los estudiantes para su entrada y desarrollo en el mundo del trabajo. Su labor incluye enseñar los derechos y deberes laborales, explicar tipos de contratos, nóminas... y orientar en la búsqueda efectiva de empleo. En definitiva, su objetivo es dotar a las personas de conocimientos prácticos y legales para que puedan desenvolverse con éxito y seguridad en su vida profesional.

Chantal, su pareja desde hace más de tres años

Iván no solo ha encontrado la estabilidad en el aspecto profesional, también en el sentimental. Sus redes sociales muestran imágenes muy románticas junto a su pareja, Chantal, una atractiva estilista con la que estuvo viviendo en su etapa en Zaragoza. Según sus redes sociales, desde este verano están afincados en El Puerto de Santa María.

Una de las grandes aficiones de esta hermosa dupla es la de viajar. Juntos han recorrido muchos rincones del planeta y han compartido fotografías e stories desde Tailandia, Roma o Londres. En todas y cada una de sus publicaciones comunes, la pareja destila complicidad, amor y conexión.

El paso de Iván por ‘MyHyv’

Iván debutó en ‘MyHyV’ caracterizado como un habitante de Pandora en 2014. La idea de esta particular irrupción era que las chicas se enamoraran de su personalidad y no de su físico, rompiendo con el estereotipo de los concursantes musculados y guapos del programa.

Tuvo tanto éxito que el programa le dio su propio trono como tronista y llegó a tener una pretendienta también disfrazada de ‘Avatarina’. Más adelante, decidió quitarse el maquillaje y reveló su verdadera apariencia.

El éxito entre los espectadores fue abismal y pronto se convirtió en uno de los rostros más demandados del espacio. En Internet todavía hay vestigios de aquella época y no son pocos los reclamos publicitarios de bolos en discotecas con Iván como protagonista que inundan las redes sociales. Iván regresó al programa de citas en 2020 en calidad de pretendiente para conquistar a la tronista Nerea Gavira, pero el trono se anuló y no tuvo éxito.