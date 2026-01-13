Arnold Schwarzenneger quiere convertirse en tu entrenador personal (y sin cobrarte)

El actor anuncia acceso gratuito a su app de fitness 'Pump Club' para personas desempleadas

Arnold Schwarzenegger y su fórmula para alcanzar la felicidad en solo cuatro palabras

Compartir







Si has empezado el año sin empleo y con unos cuantos kilos de más después de los excesos navideños, Arnold Schwarzenegger tiene una propuesta que hacerte. El protagonista de 'Terminator' entiende que perder el curro ya es suficientemente duro como para descuidar también la salud. Por eso ha impulsado una iniciativa solidaria ofreciendo acceso totalmente gratuito a su propia aplicación de fitness, Arnold's Pump Club, a todos aquellos que estén pasando dificultades económicas.

PUEDE INTERESARTE Las tres claves de Arnold Schwarzenegger para mantenerse activo a partir de los 70

El actor y exgobernador de California comunicó en sus redes sociales que su plataforma de entrenamiento estará disponible sin costo para quienes hayan perdido su empleo, con el objetivo de que puedan mantener hábitos saludables pese a las dificultades financieras. “El fitness es para todos. No creo que debas perder tu forma física por perder tu trabajo”, asegura.

No Worker Left Behind

Concretamente el plan se llama 'No Worker Left Behind' y está pensado para quienes han sido despedidos o están actualmente sin empleo. El propio intérprete apela a la honestidad del usuario para hacer uso responsable del beneficio, sin detallar mecanismos de verificación. Eso sí, se puede elegir entre dos modalidades: 'Acceso gratis' o 'Paga lo que puedas', sin presión ni juicios.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Cuando te recuperes y puedas, ojalá te hagas miembro pago, pero primero enfoquémonos en ayudarte a ponerte de pie”, especifica Arnold. El mismo día que te apuntas arrancas con la biblioteca completa de rutinas de entrenamientos, herramientas de nutrición y recursos de acompañamiento.

No se trata de una demo recortada, no se requiere tarjeta, no hay renovaciones 'trampa' y no debe haber 'sentimiento de culpa' por usar el beneficio, que en principio tiene una duración de 30 días. Si el usuario quiere continuar más allá de ese periodo, se le solicita una verificación sencilla (por ejemplo, una carta de despido con datos sensibles tachados o una captura de beneficios de desempleo) y la plataforma extiende el acceso por otros tres meses.

¿Qué incluye el programa?

Para Schwarzenegger, mantenerse activo es fundamental para superar la depresión o el estrés que genera la búsqueda de empleo. Al abrir las puertas de The Pump Club, el actor busca que sus seguidores mantengan la disciplina y la confianza necesarias para reintegrarse al mundo laboral con energía. Según la información disponible, el acceso gratuito incluye: