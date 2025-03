Las tres claves de Arnold Schwarzenegger para mantenerse activo a partir de los 70

A sus 77 años, Arnold Schwarzenegger se mantiene activo físicamente y anima que otros sigan su ejemplo. Ya hemos aprendido lo importante que es, a lo largo de toda la vida, hacer ejercicio para preservar nuestra salud física y mental. Y que, a pesar de haber sido sedentarios, hoy siempre es el mejor día para empezar a ponernos en forma. El ex gobernador de California y actor, famoso por películas tan míticas como Terminator o Conan, siempre ha presumido de unaa excelente forma física. No hay más que verle para comprobar que aquellos músculos que exhibía en su juventud permanecen igual de fuertes ahora que se acerca a cumplir 80 años. Por eso le tomamos como referente y tomamos nota con gran interés de las claves que da para mantenerse activo a partir de los 70 . Te contamos cuáles son y te animamos a empezar a moverte hoy mismo.

Por eso Arnold Schwarzenegger quiere concienciar a otros de que el movimiento es vida y que puede marcar la diferencia entre disfrutar de una vida activa o de una limitada a causa de las discapacidades. Tras una vida entregado al fisioculturismo , además de a su carrera como actor, Schwarzenegger sabe que el deporte también influye en la salud mental , es decir, en nuestro ánimo y energía para afrontar el día a día. Por eso se ha convertido en una inspiración para muchos y no él mismo no quiere dejar pasar la oportunidad de ayudar a otros a sentirse tan bien como él. Para ello, propone tres consejos que él mismo se aplica y que pueden ser la clave para una vida saludable en todos los sentidos.

Para Arnold Schwarzenegger el mejor momento para hacer ejercicio es por la mañana, nada más levantarnos. Si comienzas el día con actividad física te sentirás lleno de energía para afrontar la jornada y, sobre todo, no te encontrarás con impedimentos o excusas que suelen aparecer a media que pasan las horas. Su consejo es: “Levántate por la mañana y no pienses; simplemente ponte en marcha con el ejercicio”. Después, ya podrás asumir el resto de compromisos que tengas, ya sean familiares, laborales o de ocio, porque el primer compromiso que has de tener es contigo mismo y tu salud.