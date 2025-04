Alcanzar el éxito no tiene por qué implicar ser feliz , pero Arnold Schwarzenegger , de 77 años, puede presumir de haber logrado ambas cosas. Ciertamente, el éxito tuvo que trabajárselo. Comenzó su carrera profesional en el fisioculturismo antes de dar el salto al cine y convertirse en una estrella del cine de acción con títulos como 'Terminator' o 'Conan el bárbaro'. Sin embargo, no tuvo que luchar tanto por la felicidad. "Siempre fui feliz" , ha admitido en 'The Rich Eisen Show' a propósito de su libro 'El poder de ser valiosos'.

La leyenda del cine de acción daba un último consejo: "Si has intentado encontrar la felicidad y simplemente no puedes, un camino seguro es ayudar a otra persona. Todavía recuerdo que a finales de los 70, cuando fui a entrenar a atletas de las Olimpiadas Especiales por primera vez en Wisconsin, volví a mi habitación de hotel sintiéndome fantástico. Hablo de pura alegría. Me senté y pensé: '¿Por qué estoy tan contento? Hoy no he ganado dinero. No he ganado ningún premio'. Había devuelto algo. Me sentía útil. Esa es la verdadera felicidad".