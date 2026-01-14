Chiara Ferragni, la influencer destronada, respira aliviada tras ser absuelta en el 'Caso Pandoro'

La verdad del matrimonio de Chiara Ferragni y Fedez: infidelidades, intento de suicidio y reacciones

Compartir







Chiara Ferragni, la influencer destronada, respira aliviada tras ser absuelta en el 'Caso Pandoro'. El jefe de la fiscalía, Marcello Viola, acusaba a las empresas de Ferragni de obtener un "beneficio injusto" de más de 2 millones de euros por las campañas de venta de los pandoros de la marca Balocco y otra de huevos de Pascua de Dolci-Preziosi entre 2021 y 2022. La Fiscalía había solicitado para la creadora de contenido una pena de un año y ocho meses de cárcel.

El origen lo encontramos en el año 2021, cuando Chiara lanzó al mercado un pandoro, un dulce italiano, asegurando que los beneficios de las ventas se irían al hospital infantil Regina Margherita. Más adelante se descubrió que la donación se había hecho con anterioridad, es decir, sin relación con las ventas.

Dos de sus empresas fueron multadas con un millón de euros por publicidad engañosa, Chiara pidió disculpas con un vídeo y se alejó de las redes, además, se comprometió a donar 200.000 euros adicionales a una entidad benéfica y a cubrir los costes judiciales (la empresa de los pandoros también fue sancionada).

La caída en desgracia de una influencer 'modélica'

Todo este escándalo afectó no solo a la vida profesional de la empresaria -perdió seguidores en las redes y tuvo que pedir perdón en un vídeo en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital Regina Margherita de Turín-, también a su vida personal. La tormenta mediática provocó también el divorcio con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez, del que se desveló después que la había sido infiel.

PUEDE INTERESARTE Cronología de la caída empresarial de Chiara Ferragni tras el escándalo del Pandoro Gate

"Creía sinceramente que no era necesario celebrar un juicio para demostrar que nunca había defraudado a nadie. Lamentablemente, tendré que vivir todavía durante algún tiempo con esta acusación, que considero profundamente injusta, pero estoy dispuesta a luchar con determinación para defender mi absoluta inocencia", dijo la influencer al saber que el juicio en el que ha resultado finalmente absuelta seguía adelante. Ahora, la influencer se declara "muy feliz, se acabó la pesadilla. Quiero dar las gracias a mis abogados y a todos los seguidores que me han apoyado durante estos dos años. Estamos todos muy emocionados".