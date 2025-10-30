La pareja puso punto final a su matrimonio en febrero de 2025 ante una “situación muy complicada, que había empeorado y se había deteriorado”

Hailey Bieber utiliza sangre centrifugada para cuidar de su piel: "Puedo confiar que son de mi propio cuerpo"

Compartir







Fedez, el rapero italiano, ha publicado sus memorias, en las que profundiza en su intimidad y su relación con Chiara Ferragni. La pareja puso punto final a su matrimonio en febrero de 2025 ante una “situación muy complicada, que había empeorado y se había deteriorado”.

"Aquí hay errores, caídas, las partes que he evitado durante años (...) Sé que lo que causará más debate será la superficie. Y tal vez por primera vez en mi vida es la superficie lo que me asusta, no el fondo", explicaba hace unas semanas Fedez en Instagram al anunciar el inminente lanzamiento de ‘El agua es más profunda de lo que se ve desde arriba’, su biografía.

PUEDE INTERESARTE Chris Evans y Alba Baptista se convierten en padres de su primer hijo: todos los detalles

"Este no es un libro en el que pretenda salir victorioso. Es imposible resumir lo que sucedió”, contó Fedez en una reciente entrevista el pasado 21 de octubre en relación con este libro. Un libro que llega cuando su exmujer está a punto de enfrentarse a la primera vista del juicio por el Pandoro Gate, y en el que él relata cómo vivió este episodio tan complicado que les pasó factura en su relación.

“A la mañana siguiente, me desperté con Chiara llorando a mi lado. ‘Una multa de un millón de euros’, me dice. ‘¿De qué demonios estás hablando? Solo recaudaste 300.000’. ‘No, fue un millón’. ‘¡Madre mía, Chiara! ¿Te das cuenta...? Me estabas hablando de trescientos, cuatrocientos...’. ‘Y los demás con otra empresa...’. ‘Lo entiendo, pero esa empresa sigue siendo tuya, no es un detalle menor'", recoge Vanity Fair.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El rapero asegura que no supo lo que estaba pasando hasta que no se destapó el escándalo y su exmujer, ahora en pleno proceso judicial, recibió una multa. "Fui yo quien no quiso ese millón de euros en casa. Le dije: 'Busca una solución, pero no quiero este dinero'", revela Fedez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El rapero dice que tuvo que "lidiar con un problema" que, en aquel momento, "también era" suyo, en referencia a la presión mediática y personal que vivió debido a los lazos que le unían a la italiana.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A pesar del divorcio, Fedez asegura que no guarda ningún rencor a Chiara, a la que le desea un “futuro brillante”, como madre de sus hijos Leone y Vittoria, de siete y cuatro años.

Por otro lado, Fedez también se sincera de los problemas de salud mental que padece, así como el “aislamiento” al que se vio abocado una vez que trascendió su infidelidad a la ‘influencer’.