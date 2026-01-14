El actor vive ahora en una finca rural en las afueras de Roma junto a su esposa, la cineasta italiana Giada Colagrande

Brad Pitt y su poco conocido amor por los animales: "Merecen algo mejor"

Compartir







Willem Dafoe es conocido mundialmente por sus personajes complejos, marginales o moralmente ambiguos. Sin embargo, lejos de los focos de Hollywood y de los rodajes de gran presupuesto, el actor estadounidense de 70 años ha protagonizado en las últimas décadas una transformación personal significativa: su arraigo en Italia y, en particular, en entornos rurales que contrastan de forma radical con el ritmo de vida de la industria cinematográfica internacional.

Por eso no extraña su decisión de dar un giro radical a su estilo de vida abandonando la ciudad de Nueva York, en la que vivió durante más de cuatro décadas, para instalarse en un entorno mucho más tranquilo, rodeado de colinas, olivares y pueblos pequeños donde el tiempo parece transcurrir de otra manera. El actor vive ahora en una finca en las afueras de Roma junto a su esposa, la cineasta italiana Giada Colagrande. La pareja cuida en su granja y huerto de diversos animales, entre ellos alpacas, ovejas, cabras, gallinas y pavos.

Vivir al estilo italiano

Dafoe se enamoró de Italia casi al mismo tiempo que de su mujer. La conoció en Roma, en 2004, durante el rodaje de 'The Life Aquatic', dirigida por Wes Anderson. La relación se consolidó tan rápidamente que solo un año después contrajeron matrimonio. Tiempo después, compraron una granja en las afueras de la capital. "Viví en Nueva York durante más de 40 años, me casé con una italiana, ella no quería dejar de vivir en Roma y yo no tenía objeciones", resumía el actor en una entrevista en 'Live with Kelly and Ryan'.

Este cambio de entorno supuso también un cambio de hábitos. Dafoe ha señalado en diversas entrevistas que la vida rural le permite una relación más directa con lo cotidiano: caminar, cocinar, observar el paso de las estaciones y participar, aunque sea de forma discreta, en la vida local. Es como si volviera a una vida diferente a la que tengo normalmente", decía el intérprete, que ahora habla italiano, tiene amigos italianos y familia italiana.

PUEDE INTERESARTE El secreto para cambiar tu vida en solo tres años a partir de los 60

Por el placer de su compañía

Además están los animales, que crían no para consumo, sino para brindarles una buena calidad de vida. "Soy vegetariano, así que tengo animales sólo por el placer de su compañía y para intentar darles una buena vida, lo cual es un poco ingenuo", confesaba Dafoe en una entrevista con 'The Guardian'. En 2023, recibió la visita de su colega el también actor Mark Ruffalo, con el que coincidió en 'Pobres criaturas' y quien difundió una imagen de ambos junto una alpaca que superó 1,5 millones de 'me gusta'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Oh, Mark... ¡Le dije que no publicara esa foto!", exclamó Dafoe cuando el programa de NBC Today Show le mostró la imagen. "Esa creció en nuestra casa. Nació prematuramente y su madre la rechazó. Así que le dábamos el biberón y todo. Era como tener un bebé. Ahora ha crecido y viene de vez en cuando. Se llama Hermes", explicaba.

En cualquier caso, Dafoe no ha dejado de trabajar de manera intensa en cine, teatro y proyectos internacionales, pero lo ha hecho desde una base vital más estable. La distancia física y simbólica respecto a Hollywood le permite equilibrar mejor la intensidad creativa y la calma cotidiana.