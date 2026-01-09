Brad Pitt y su poco conocido amor por los animales: "Merecen algo mejor"

Su compromiso ha abarcado desde el rescate personal de perros hasta la defensa de cambios legislativos

La cara más artística de Brad Pitt: de su interés por la escultura a exponer sus propias obras de arte

Cuando oímos el nombre de Brad Pitt, lo primero que nos viene a la cabeza es un cuerpo perfectamente esculpido, una mirada intensa de azul verdoso y, quizás, alguno de sus papeles más populares. Icono indiscutible de Hollywood durante décadas, su magnetismo y su vida personal han sido analizados hasta el agotamiento. Queda poco más que decir. Sin embargo, existe otra faceta menos explorada y difundida -y tal vez más reveladora- la del hombre sensible al sufrimiento animal, comprometido con su protección y dispuesto a actuar en consecuencia.

Aunque su compromiso no ha sido tan visible como el de otros activistas, su participación en causas afines a los derechos de los animales merece ser destacada. Su labor ha abarcado desde el rescate personal de animales hasta la defensa de cambios legislativos.

Una de sus acciones más significativas fue la donación de 2 millones de dólares, junto con Angelina Jolie, para apoyar al N/a’an ku sê Wildlife Sanctuary en Namibia. Este santuario se dedica a rescatar y rehabilitar animales salvajes heridos o huérfanos y a proporcionar empleo y asistencia a las comunidades locales. La donación se hizo en honor a la hija de la pareja, Shiloh, nacida en el país africano.

Los perros rescatados en Argentina

En contextos menos formales, pero no menos relevantes, también hay anécdotas que ilustran el amor de Pitt por los animales. Por ejemplo, mientras filmaba 'Siete años en el Tíbet' en Argentina, el intérprete se encontró varios perros callejeros en la zona de Uspallata. Según relatos locales, recogió hasta 13 animales de las calles, organizó que recibieran atención veterinaria, vacunas y cuidados y gestionó posteriormente su adopción en hogares responsables.

El propio Pitt reconoció recientemente durante la presentación de 'F1: La película' la veracidad de la historia. Es más, se llevó a uno de esos perros, llamado Blanco, a su casa de Los Ángeles y se convirtió en parte de su familia durante años. El oscarizado actor también llegó a crear un pequeño “zoológico doméstico” en su propiedad familiar en Francia para que sus hijos aprendieran a cuidar animales como cabras, conejos, ovejas y llamas.

En defensa de los animales de granja

En el ámbito de las políticas públicas, el protagonista de 'Se7en' también se ha pronunciado explícitamente en favor de mejores condiciones de bienestar para los animales de granja. En 2015 envió una carta al director ejecutivo de Costco —minorista de gran escala— denunciando las prácticas de venta de huevos provenientes de gallinas enjauladas. En el texto argumentó que "amontonar gallinas en jaulas para el resto de sus vidas constituye crueldad hacia los animales, y los animales merecen algo mejor".

Por otra parte, participó junto a Leonardo DiCaprio en un video instando a los votantes de California a apoyar la Proposition 12, conocida como la Prevent Cruelty to Farm Animals Act, que propuso mejorar los requisitos de espacio para animales de granja y prohibir la venta de productos de animales criados en condiciones de confinamiento severo.

Además, Pitt ha sido identificado en varios medios como vegetariano o con afinidad hacia dietas basadas en plantas, y ha apoyado menús veganos en eventos públicos, como en los Globos de Oro de 2020. Con semejante historial de acciones filantrópicas, rescates concretos, declaraciones públicas y apoyo a políticas de bienestar animal, no se puede negar el compromiso de Pitt con la causa, incluso aunque no haya estado bajo el foco mediático.