¿Qué fue de Devon Sawa, el protagonista de 'Destino final' que no quiso ser famoso?

Convertido en un ídolo adolescente, esa era una imagen que no quería dar y optó por apartarse de la fama

MadridTodo el mundo recuerda que Christina Ricci (La familia Addams) era la protagonista de Casper, no todo el mundo recuerda que junto a ella estaban Bill Pullman, quien daba vida a su padre, pero toda una generación tiene claro que los pocos momentos en los que el fantasma cobraba vida, era un jovencísimo Devon Sawa el que bajaba la escalera y bailaba con ella.

Comenzaba a aumentar la fama de un joven que llevaba tiempo dedicado al mundo de la interpretación. Había participado en varios proyectos antes y después de Casper su carrera continuó creciendo, incluso se convirtió en el rostro de una de las sagas más recordadas y que ha marcado un antes y un después en la vida de mucha gente.

Después de Destino final, son pocos los que conducen tranquilos detrás de un camión que transporta troncos (aunque esto sucediera en Destino Final 2, en la que Sawa no aparece, aunque su personaje sí que es mencionado).

Sawa parecía estar viviendo un sueño, formando parte de numerosos proyectos y aprovechando para sumar fama… una situación que estaba muy alejada de lo que él quería y que le llevó a alejarse un tiempo de su profesión, aunque nunca por completo.

Qué fue de Devon Sawa, el protagonista de 'Destino final'

Sawa fue toda una estrella en los 90 y primeros años 2000. El peso de su personaje en Casper le ayudó a formar parte de otros proyectos igualmente interesantes, como protagonizar uno de los videoclips del rapero Eminem, que también se encontraba en un momento álgido de su carrera.

Tras Destino Final su vida cambió para siempre y lo hizo porque el actor se dio cuenta de que las cosas en su vida y su carrera tenían que cambiar, lo que le llevó a dar un paso atrás y alejarse del medio entre los años 2006 y 2009.

“Hubo un momento en mi carrera después de 'Destino Final' en el que no era feliz haciendo lo que estaba haciendo. Puede que fuese un poco más malhumorado. Me arrojaban dinero por hacer películas que no eran buenas. No era feliz haciéndolas”, reveló en una entrevista para Inverse, algo relacionado con su fama de ídolo adolescente. “Era solo mi edad, creo. No quería ser el chico bonito o como sea que me llamaran. No quería hablar sobre mi comida favorita o dónde fue mi primer beso. Esas cosas no me interesaban”.

Se alejó, pero por suerte no fue un adiós, sino un hasta pronto, porque a partir del año 2010 retomó su carrera formando parte de series como Nikita, Hacks o Chucky, una de las más recientes y con la que regresaba al ‘terror’. Los proyectos no han parado de llegarle desde entonces, tiene algunos de ellos todavía pendientes de estreno, pero su vida laboral no le ha impedido formar una familia.

Se casó en 2013 con Dawni Sahanovitch y juntos tienen dos hijos, de los que el actor suele contar algunas anécdotas en sus redes sociales. Normalmente relacionadas con lo poco impresionados que están sus hijos de que padre sea un actor de éxito.