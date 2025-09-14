Charlie Sheen, la estrella más problemática de Hollywood: adicciones, polémicas y redención

Juan Arcones 14 SEP 2025 - 11:00h.

El actor cumple 60 años estrenando documental y autobiografía

El actor Charlie Sheen revela que fue extorsionado para evitar que salieran a la luz sus encuentros sexuales con hombres

No es ninguna sorpresa si afirmamos que Hollywood está repleto de estrellas problemáticas y escandalosas. Ya no solo en el pasado. En los años 50, cuando los rumores solo se veían en los titulares de los periódicos y los productores se empeñaban en ocultar, o en los 80, con esa nueva generación de jóvenes actores que se creían dueños del mundo. Todo ha seguido más o menos igual año tras año.

Muchas de esas estrellas han conseguido redimirse con el paso del tiempo. El ejemplo más famoso es el del actor Robert Downey Jr., que pasó de continuos altercados con la policía, a ser el actor mejor pagado de Hollywood.

Pero si hay un caso famoso de estrella absoluta que dilapidó su fama por culpa de sus excesos, ese es Charlie Sheen. El que fuera el actor mejor pagado de la televisión gracias a la serie ‘Dos hombres y medio’ cayó en desgracia por sus problemas con el alcohol, las drogas y la prostitución. Ahora Netflix estrena este 10 de septiembre el documental ‘aka Charlie Sheen’, donde. no solo el actor, sino varios compañeros de la industria, hablan sobre su pasado y su presente tras 8 años sobrio. Pero es que Charlie Sheen no dejó títere con cabeza en sus años más complicados, lo que provocó su despido de la serie, y la fama de ser la estrella más problemática de Hollywood.

Nacido como Carlos Irwin Estévez, es hijo del también actor Martin Sheen, del que estuvo distanciado mucho tiempo por culpa de sus adicciones. Su padre lo denunció por incumplimiento de libertad condicional tras una sobredosis con cocaína en 1998 que desembocaría en un accidente cerebrovascular. Años después comprendió que fue un acto de amor que buscaba salvarlo. Y así lo confiesa en su autobiografía ‘The book of Sheen’. "Lo vi como amor de padre al final. Pero en el momento, es como, en el libro cuando mi guardaespaldas llega a la puerta del dormitorio y me dice: "La policía está aquí Charlie”. Pero admite que su padre ha estado junto a él durante toda su recuperación de estos últimos años.

Una estrella problemática

El ascenso del actor en Hollywood fue vertiginoso. Se convirtió en estrella gracias a su participación en películas como ‘Platoon’ o ‘Wall Street’, ambas bajo las órdenes de Oliver Stone. Pero nunca pensó que se lo mereciera, y habló de ello abiertamente en una entrevista reciente para People. “Jon Cryer (su compañero en ‘Dos hombres y medio’) dijo: ‘Charlie es un tipo que no cree que merezca las cosas que tiene’… y yo pensé: ‘¡Guau!. Eso es algo que he sentido toda mi vida, porque no tenía formación. No tenía educación formal. Ni siquiera terminé la secundaria”, admitió. “Y de repente estoy trabajando y viajando, soy una estrella, y todo esto. Simplemente pasó. No había ningún plan. Y siempre estaba presente la voz de la duda, diciéndome que era solo cuestión de tiempo antes de que todo esto desapareciera, así que hay que disfrutarlo lo más plenamente posible”.

Y sí, claramente esa fue su máxima durante gran parte de su carrera. En los 90 participó en las películas de risa ‘Hot Shots’, y era un actor a tener en cuenta en Hollywood. ¡Hasta hizo un cameo en ‘Friends’! Pero cada vez iban ganando más peso sus polémicas y salidas de tono, muy por encima de sus películas, que no acababan de triunfar en taquilla. Durante dicha década, Sheen fue arrestado en varias ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, posesión de drogas y altercados con la policía. Y sus adicciones afectaban a su trabajo, ya que era conocido por abandonar los rodajes a medias, o presentarse bajo los efectos del alcohol.

Pero, tras esa década turbulenta, llegaría ‘Dos hombres y medio’, su gran éxito. Estuvo en la serie durante ocho temporadas, siendo despedido en la novena por culpa de su vida privada, cada vez más cuesta abajo y sin frenos. Su comportamiento errático y los conflictos con la producción eran casi diarios, además de una combinación de adicciones, explosiones públicas y comentarios ofensivos hacia los productores y compañeros. La situación se agravó después de varias reuniones fallidas con los ejecutivos de la serie, incumplimientos de contrato, ausencias en rodajes y su negativa a recibir ayuda profesional de manera consistente. El punto crítico ocurrió cuando Sheen hizo declaraciones públicas muy agresivas contra Chuck Lorre, creador y productor ejecutivo de la serie, llamándolo cosas como “tóxico” y “enemigo” en entrevistas y redes sociales.

Y todos recordamos su “sangre de tigre”, algo que no dejó de repetir en cada entrevista que daba. Tras ser despedido, pocos años después reveló que vivía con VIH, luego de que personas cercanas lo extorsionaran por tener acceso a fotos de su medicación. De hecho, llegó a ser demandado por presunto ocultamiento de su estado serológico a una pareja, un caso que se resolvió en 2022 con un pago de 120.000 dólares. Pero, tras muchos escándalos, dos matrimonios tumultuosos y un historial de conductas problemáticas (su mujer, Denise Richards alegó que Sheen había amenazado su vida y la de sus hijas durante su divorcio), el actor lleva ocho años sobrio, desde 2017 y ahora, cumpliendo 60 años, quiere retomar las riendas de su vida.

Ahora, con el documental de Netflix, y su libro ‘The book of Sheen’, pretende echar la vista atrás y disculparse con todas esas personas a las que hizo daño. “No se trata de aclarar las cosas ni de corregir todos los errores de mi pasado. Pero el perdón sigue evolucionando. Todavía siento lo que llamo ‘escalofríos de vergüenza’. Estos son los momentos que me impactan, de los recuerdos, decisiones y consecuencias atroces. Cada vez son más frecuentes, así que supongo que eso es progreso”.

Charlie habla sin tapujos sobre asuntos que anteriormente eran tabúes incluso para él, incluyendo experiencias sexuales con hombres durante sus años de abuso de crack. Unos encuentros que, según él, fueron, en buena medida, liberadores y divertidos, y por los que fue extorsionado). "Fue mucha extorsión. En ese momento simplemente pensé: 'Está bien, vamos a pagar para mantenerlo en silencio, y solo espero a que quede atrás, que se vaya, ¿sabes? Hacer que desaparezca'", confesó en Good Morning, America.

Además, el documental incluye entrevistas con la propia Denise Richards; con su compañero Jon Cryer o el también actor Chris Tucker; así como con el productor Chuck Lorre, el actor Sean Penn y hasta su antiguo traficante de drogas. Un documental necesario para entender a una de las figuras más polémicas de Hollywood.