Para el artista, los vínculos familiares parecen más que importantes, durante su infancia y adolescencia, su entorno no era el más adecuado y por eso quiso que su hija viviera de otra manera. Con Hailie tiene una estupenda relación, siempre ha sido la niña de sus ojos, no dudó en llevarla al altar con orgullo, en ocultarse en momentos clave para no robarle protagonismo a su hija o en compartir el momento en el que esta le contaba que estaba embarazada en un videoclip. Hailie es la ‘niña de sus ojos’, pero no la única.