Fiesta 17 ENE 2026 - 17:50h.

Noemí Ungría y su lucha por visibilizar los efectos de la menopausia

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla de sus problemas de salud debido a la menopausia

Compartir







Noemí Ungría visita el plató de 'Fiesta' para hablar de los problemas de salud que sufre a causa de la menopausia, la cual le está afectando y le ha "cambiado la vida totalmente", tal y como le confiesa a Emma García. "Mucha gente lo sufre, pero no tenemos voz. Yo en mi vida he oído hablar de la menopausia", lamenta la exconcursante de 'Gran Hermano 3'. Noemí dice sufrir sofocos, bajadas de ánimo, sequedad vaginal y dolores y por eso ha decidido alzar la voz para visibilizar esta etapa vital y reclamar más información y comprensión.

En la actualidad, Noemí Ungría tiene 53 años y lleva sufriendo estos síntomas desde los 47. Asegura que su período va y viene y que, por eso, su estado es más premenopáusico (una experta en plató aclara que la menopausia es la ausencia de menstruación durante, al menos, doce meses). Desvela que, a los 47, comenzó a sentir unos sofocos a los cuales no encontraba explicación: "Nadie te lo dice, nadie te explica estas cosas y una amiga le habló de la menopausia".

Pilar Lacosta, médico integrativo, también presente en plató, habla de la pérdida de progesterona, estrógenos y testosterona y desvela que esta etapa en la vida de las mujeres puede aparecer entre los 45 y 52 años, dependiendo de cada mujer y cada cuerpo y afectando de manera diferente a cada persona. Además de lo que ha relatado Noemí, Pilar cuenta que las mujeres pueden experimentar insomnio, picores, dolor vaginal, problemas de pareja, aumento de peso y caída de cabello.

Cómo paliar los efectos de la menopausia

Lo primero que hay que saber es qué hacen los estrógenos, una hormona que no solo actúa a nivel sexual, sino que es multiprotectora (si se pierde, afecta al cerebro, al control del ánimo, de la memoria...) y también afecta a nivel cardiovascular, en la piel... Por eso hay hormonas que ayudan a tenerlas, pero también es importante aplicar una mejora en la calidad de vida, hacer más ejercicio y descansar más. Por otro lado, hay alimentos que ayudan a minimizar los efectos de la menopausia, que son los siguientes: