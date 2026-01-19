Claudia Barraso 19 ENE 2026 - 21:12h.

Manolo Lama ha confesado que sus hijas y su mujer viajaban en el tren anterior al accidentado: "Nunca sabes lo que puede pasar”

Última hora del accidente de tren que deja 40 muertos en Adamuz, Córdoba | Transportes confirma “una rotura o alteración del carril”, pero no si causó el accidente

Compartir







El periodista deportivo Manolo Lama ha mostrado su consternación tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. El trágico descarrilamiento ha dejado hasta el momento 40 víctimas mortales, cientos de heridos y decenas de personas ingresadas. Los efectivos continúan buscando a algunos desaparecidos.

Muchas personas siguen reportando desapariciones a las autoridades. A través de redes sociales llegan muchas historias. Algunos fallecidos, otros cuyos cuerpos no han sido encontrados y algunos que han vivido el accidente muy de cerca, pero que por suerte no han tenido que lamentar más allá de eso. Como es el caso del periodista deportivo Manolo Lama, que confesó que su mujer y sus hijas viajaban en el tren que salió justo antes del accidentado.

PUEDE INTERESARTE Confirman la muerte de cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez en el accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba

“Para que veas lo que es la vida y la suerte… Mi mujer y mis hijas han llegado a las siete y media en un Iryo, justo el anterior al descarrilado, procedente de Sevilla. Nunca sabes lo que puede pasar”, confesaba el cordobés a su compañero Juanma Castaño, en la 'COPE' en el 'El Tertulión'. El accidente ha comprendido a dos trenes, uno que tenía como destino Madrid y otro que viajaba hacia Andalucía, y que, debido al descarrilamiento de unos vagones, terminaron colisionando.

Las familias siguen buscando a los desaparecidos

“Imagínate la cantidad de familias que ahora mismo no tienen conocimiento de lo que les ha pasado a sus familiares. Hay mucha gente que no ha podido contactar con sus familiares. La angustia que sentirán ahora mismo hasta que de manera oficial les digan algo….”, comentaba. En esta situación se encuentra mucha gente que, a través de medios de comunicación y de redes sociales siguen pidiendo la colaboración para localizar a los desaparecidos que viajaban en esos dos trenes.

Manolo Lama, de 64 años y natural de un pueblo de Córdoba, Cabra, ha querido de la misma manera resaltar la humanidad y solidaridad de los vecinos de Adamuz y de las localidades cercanas, quienes acudieron hasta el lugar accidentado para ayudar a las personas heridas y acogerlas en sus casas mientras llegaban los equipos de emergencia. Fueron los primeros en intentar sacar a los afectados, en en acompañar a los pasajeros que salían del convoy desorientados y en brindarles agua, mantas y comidas en mitad de esta pesadilla.