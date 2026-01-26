Alberto Rosa 26 ENE 2026 - 17:50h.

La creadora de contenido utilizaba sus redes sociales para contar su lucha contra el cáncer colorrectal que padecía

Muere a los 29 años Miren García, la influencer de Girona que llevaba toda su vida luchando contra un leiomiosarcoma

Compartir







La influencer brasileña Jessica Daugirdas ha muerto tras tres años de lucha contra el cáncer. Daugirdas tenía 35 años y fue diagnosticada con cáncer de colon en 2023. Su familia ha confirmado el fallecimiento de la creadora de contenido en una publicación en su cuenta de Instagram este domingo.

“Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Jessica. Dios, en su infinita sabiduría, ha reunido a nuestra guerrera, quien luchó valientemente hasta el final, con fuerza, fe y coraje”, escribe la familia en la publicación. “En este momento de dolor, nos unimos en oración para que el señor consuele los corazones de todos los familiares y amigos, y que la paz de Cristo sostenga a cada uno”, concluyen la publicación.

El texto va acompañado de una fotografía de la influencer en la que aparece sonriente, con una camiseta rosa y haciendo un corazón con sus manos. La noticia del fallecimiento de Daugirdas llega después de que su hermana Gabi revelara la pasada semana que la influencer había sido hospitalizada debido a un caso de sepsis.

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de apoyo de parte de los seguidores de la joven. “Sigue en paz. Tu luz seguirá aquí en la Tierra, y tu sonrisa, resiliencia y fe marcados en nuestra memoria. Ere eterna dentro de nosotros. Gracias por todo. Que el señor consuele los corazones de sus familiares”, escribe Bia Suzuki.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Daugirdas acumuló más de 100.000 seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok tras documentar su experiencia con su diagnóstico. En una publicación del 28 de diciembre de 2023, la influencer reflexionó sobre su último año de vida, escribiendo que había sido "el año más difícil y desafiante" de toda su vida.

Después reveló que, durante 2023, descubrió que tenía cáncer colorrectal y que ese mismo año se sometió a una cirugía experimental para preservar su útero a quimioterapia y radioterapia orales, a una cirugía para la extirpación del cáncer y a la reposición de su útero.