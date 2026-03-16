El día en que se cambiará al horario de verano se adelanta con respecto al año pasado

Marta Egea 16 MAR 2026 - 06:15h.

En marzo se volverá a ajustar el reloj: adelantaremos una hora los relojes para disfrutar de días más largos

Pedro Sánchez propondrá a la UE acabar con el cambio de hora en 2026: "Ya no tiene sentido" y afecta negativamente a la salud

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Cuando los días empiezan a ser más largos es señal de que se acerca una cita que se repite en millones de hogares europeos: el cambio de hora. La madrugada en la que dormimos una hora menos y en la que, casi de manera simbólica, empieza la temporada de los días largos, planes al aire libre y tardes con más horas de luz. En 2026, llega con un pequeño detalle: se producirá antes que el año pasado.

Esta diferencia es de tan solo un día, pero este adelanto ha generado dudas y preguntas entre mucha gente, que no siempre tienen claro por qué se cambia la fecha o si existe alguna modificación en la normativa. La realidad es más simple: es el calendario el que determina cada año cuándo se produce el último domingo de marzo, momento en el que se adelantan los relojes para entrar al, tan esperado por muchos, horario de verano.

¿Cuándo será el cambio de hora?

Este año, España adelantará los relojes en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026. Como siempre, a las 2:00 serán las 3:00 en península y Baleares, y a la 1:00 serán las 2:00 en las Islas Canarias. Esa noche perderemos una hora de sueño, pero se ganará luz por la tarde durante los siguientes meses.

Este horario de verano siempre comienza el último domingo de marzo. Con este criterio, que fue establecido por normativa europea para armonizar los cambios en todos los países miembros, hace que la fecha varíe cada año entre el 25 y el 31 de marzo. Debido a esto, la causa por la que este año se adelanta el cambio de hora no es decisión política ni un cambio en la normativa, es una consecuencia del calendario.

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De todos modos, el efecto psicológico es real, ya que muchos ciudadanos perciben que el horario de verano llega antes. Esto también puede ser debido a que otra de las peculiaridades de este año es que el cambio coincide con la Semana Santa, que comenzará el 29 de marzo y durará hasta el 5 de abril.

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Un cambio de hora con más de un siglo de historia

El cambio de hora no es algo reciente. Su origen se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando varios países europeos adoptaron el adelanto horario para ahorrar energía y poder aprovechar mejor la luz solar durante los meses de mayor actividad.

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En nuestro país se implantó por primera vez en 1918, y desde entonces ha sufrido interrupciones y modificaciones hasta consolidarse en el sistema actual. Hace 30 años, la Unión Europea organizó definitivamente el calendario para todos los países miembros, estableciendo el último domingo de marzo como el inicio del horario de verano y el último domingo de octubre como el regreso al horario de invierno.

Durante décadas, el principal argumento de este cambio horario fue el ahorro energético. Adelantando el reloj se podía reducir el consumo eléctrico en iluminación artificial. No obstante, en los últimos años, este beneficio ha sido duramente cuestionado. Muchos estudios indican que el ahorro es menor que en el pasado debido a los cambios que hemos experimentado en nuestros hábitos de consumo y uso de la tecnología eficiente.

Este debate incluso ha llegado a instituciones europeas. En 2018, la Comisión Europea realizó una consulta pública en la que el 84% de los 4,6 millones de participantes votó a favor de eliminar estos cambios de hora estacionales. Nuestro país también ha manifestado en varias ocasiones su interés en acabar con este sistema.

Esta medida quedó bloqueada por una falta de consenso entre países sobre cuál era el horario que se debía mantener de forma permanente. A día de hoy, no hay un acuerdo sobre este tema.

España llevó a la reunión del Consejo de Energía de la Unión Europea en 2025 la propuesta de suspenderlo en 2026. Pedro Sánchez explicaba en sus redes sociales que esta medida ya no aportaba tantos beneficios, ya que el ahorro energético es mínimo, y que incluso estos cambios pueden trastocar los ritmos biológicos. De hecho, algunos estudios aseguran que podría tener consecuencias negativas sobre la salud.

¿Cuáles son las consecuencias para la salud del cambio de hora?

Aunque muchas personas celebran el cambio al horario de verano por tener unas tardes más luminosas y largas, los expertos en cronobiología advierten que este cambio puede afectar temporalmente al organismo. Entre los efectos más habituales se encuentran: alteraciones del sueño, cansancio durante los primeros días, dificultad para concentrarse e irritabilidad. Los niños, personas mayores y trabajadores con horarios más irregulares suelen ser los más sensibles a este cambio.

La adaptación suele producirse en unos pocos días, pero algunos especialistas recomiendan ajustar progresivamente los horarios de sueño durante la semana anterior.

Este cambio al horario de verano, también tiene un componente social, cultural y emocional. Es el inicio de una etapa asociada al buen tiempo, actividades al aire libre y mayor vida social. Algo que muchos ciudadanos esperan con ganas desde hace meses. En términos psicológicos, funciona casi como un ritual colectivo que anuncia la primavera y el buen tiempo. Además, la exposición a la luz solar también puede mejorar el estado de ánimo y favorecer la producción de vitamina D.