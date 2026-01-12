Celia Molina Girona, 12 ENE 2026 - 10:32h.

La familia de Miren ha comunicado su muerte, tan solo un día después de que ella fuera ingresada de urgencia en el hospital

Esta influencer padecía un leiomiosarcoma, un tipo de cáncer raro y muy agresivo que se desarrolla en los músculos lisos del cuerpo

Cuando apenas tenía dos años de vida, Miren García fue diagnosticada de un leiomiosarcoma (LMS), un tipo de cáncer raro y agresivo que, según la Clínica Mayo, se desarrolla en el tejido muscular liso (como el sistema digestivo, el sistema urinario, los vasos sanguíneos o el útero). Aunque ella, tal y como afirmó en una entrevista en TV3, no "recuerda nada de esa época", pues la enfermedad entró en remisión, sí fue consciente de la gravedad de su historia clínica cuando el cáncer volvió, 23 años después.

Hace menos de tres días comunicó en su Instagram que, a pesar de haber acudido al hospital para hacerse una revisión de rutina, debía quedarse ingresada. "Me he quedado bien angustiada con lo que me han dicho. Me van a hacer algunas pruebas, pero estoy segura de que saldré adelante", dijo en un post. Un día después, su familia ha confirmado su fallecimiento con un sentido texto en el que recuerdan lo valiente y luchadora que fue:

"Nunca hubiéramos imaginado la vida sin ti"

"Mirenxu, nuestro ángel de la guarda, nuestra confidente, la que siempre estuvo a nuestro lado, alegrándose de los éxitos de todos. La persona más valiente, fuerte y generosa que hemos conocido y que jamás conoceremos. Esta última publicación tendrá pocas palabras para describirte como persona y la forma en que viviste tu vida, que creo que todos los que te seguíamos admirábamos", comienzan a decir en la publicación (que ha superado ya los 8000 likes).

"Admiramos profundamente la forma en que afrontaste todo este difícil proceso, siempre con esa sonrisa tan característica en ti. Nunca hubiéramos imaginado una vida sin ti; lo hacíamos todo en familia, juntos y, sobre todo, apoyándonos mutuamente en los buenos momentos, pero especialmente en los malos. Todos tus sueños y aspiraciones, que siempre compartiste con nosotros, los cumpliremos contigo, de la mano, aunque nos separe un cielo. Siempre recordaremos la pasión con la que hacías todo, esa energía única e indescriptible", han añadido sus familiares.

"Sentimos un vacío inimaginable, pero intentaremos ser como tú y ser fuertes, para seguir siendo la familia unida que siempre quisiste que fuéramos. Como siempre decías, siempre juntos y siempre adelante. Siempre estarás presente en nuestros corazones, en cada momento del día. Fuiste, eres y siempre serás única para nosotros. Ahora tenemos otro ángel en el cielo, y sé que el abuelo y tú nos guiaréis y acompañaréis en estos momentos difíciles", han concluido, con profunda tristeza.

La noticia ha publicado un aluvión de mensajes y reacciones en su cuenta de Instagram; mucho más cuando sus fans habían leído su esperanzadora declaración un día antes de su muerte. Con comentarios como: "He tenido que leer el post dos veces porque no me lo podía creer", "Miren y yo compartimos habitación de hospital cuando éramos pequeños, no me lo puedo creer" o "Todavía no puedo creerlo", han mostrado el shock que la comunicación de la familia ha provocado en ellos. Por lo demás, todos han destacado lo "fuerte y valiente" que era esta joven gerundense a la que, sin duda, van a "echar muchísimo de menos".