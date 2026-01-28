Redacción Uppers 28 ENE 2026 - 16:14h.

La actriz tiene una con el director italiano Franco Amurri y dos hijos fruto de su unión con el actor Tim Robbins

La actriz Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: "Interpretaciones inolvidables" y "su valiente compromiso político y social"

Ganadora del Oscar, militante política, icono pop y eterna inconformista, Susan Sarandon siempre ha ido a contracorriente de los moldes de Hollywood, lo que no le ha impedido ser una de sus actrices más reputadas y admiradas. El Goya Internacional que recibirá en la 40 gala de los Premios Goya el próximo 28 de febrero es el último reconocimiento a su extraordinaria carrera. Ese mismo espíritu libertario se hace extensivo a su vida sentimental, tan intensa como poco convencional, y a la trayectoria de sus tres hijos, que crecieron entre sets, giras y causas justas pero eligieron caminos creativos con identidad propia.

La actriz de 'Pena de muerte' se casó joven, en 1967, con el actor Chris Sarandon, relación que marcó sus primeros años en la industria. Tras el divorcio en 1979, evitó durante mucho tiempo el matrimonio como institución, una postura coherente con su visión política y personal.

Eva Amurri

En los años 80 mantuvo una relación con el director italiano Franco Amurri, de la que nació Eva Amurri, la mayor de sus tres vástagos. Criada entre Nueva York y Los Ángeles, Eva heredó muy pronto el ADN actoral de su madre. Debutó siendo niña y dejó su huella en películas como 'Saved!, 'That’s My Boy' y apariciones en series como 'Friends' y 'Californication'. Pero su recorrido no se agotó en la actuación. Con los años, Eva amplió sus inquietudes a la escritura y el lifestyle digital.

Su blog y proyectos en redes se enfocan en maternidad, bienestar y estética cotidiana, con una voz confesional que la conecta con una audiencia que valora lo real por encima del glamour impostado. Lejos de vivir a la sombra de su madre, Eva ha construido una marca personal donde la vulnerabilidad y el humor funcionan como capital cultural. Tiene tres hijos (dos niñas y un niño) fruto de su matrimonio con Kyle Martino. "Planeo ir completamente en contra de todo lo que mi hija intenta hacer y malcriarlos por completo", dijo Sarandon sobre sus nietos a 'People'.

Jack Henry Robbins

A finales de los 90 la protagonista de 'Thelma & Louise' comenzaría con su relación con Tim Robbins, sostenida durante más de 20 años. Juntos formaron una pareja artística y militante, compartiendo películas, activismo y crianza. Tuvieron dos hijos y construyeron una familia sin casarse, decisión que la actriz defendió públicamente como una forma de no convertir el amor en un contrato. Fruto de su unión nacería Jack Henry Robbins en 1989.

A diferencia de su hermana mayor, Jack eligió un perfil más discreto. Actor y músico, se mueve con naturalidad entre ambos mundos. Ha participado en proyectos televisivos y cinematográficos independientes. Entre 2021 y 2022 dirigió ochenta entregas del conocido programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live. En la música ha encontrado un espacio de expresión menos expuesto. Comparte con su madre su afición por los New York Rangers, además de su carácter luchador y activista.

Miles Robbins

El menor es Miles Guthrie Robbins, nacido en 1992, probablemente el más visible de su generación. Actor, músico, DJ y modelo, representa la hibridez total de la cultura creativa actual. En el cine ha destacado en títulos como 'Blockers' o 'Halloween', pero también es integrante de la banda de pop Pow Pow Family Band, ha explorado sonidos electrónicos como Househusband y colabora con marcas de moda, convirtiéndose en un rostro habitual de campañas y editoriales. Su estética andrógina y cambiante entronca con el espíritu contracultural que siempre rodeó a Sarandon.

Tras la separación de Robbins en 2009, la actriz de 'The Rocky Horror Picture Show' volvió a desafiar convenciones al vincularse sentimentalmente con hombres más jóvenes, entre ellos el empresario Jonathan Bricklin, con quien mantuvo una relación durante varios años. Lejos de justificarse o explicarse, Sarandon, de 79 años, siempre ha hablado del deseo y el compañerismo desde un lugar adulto y honesto, sin pedir disculpas.