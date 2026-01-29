Sean Penn y su relación íntima con los cigarrillos: "Empecé a los 22 y pensé que no me engancharía"

El actor admite con franqueza su dependencia del tabaco: "No lo recomiendo a nadie, pero me encanta"

Sean Penn y su nueva idea del amor: "No creo que nadie vuelva a romperme el corazón"

Fumar mata, pero en Hollywood también sirve para exhibir rebeldía. Mientras la industria cinematográfica lleva años esforzándose por proyectar una imagen saludable y responsable, Sean Penn sigue encendiendo cigarrillos a sus 65 años con la misma naturalidad con la que se pasea por las alfombras rojas del brazo de Valeria Nicov, 34 años menor que él.

Para Penn, el cigarrillo no ha sido solo un hábito, sino un compañero constante, incluso en contextos cada vez menos tolerantes con el tabaco. Se le ha visto fumando en rodajes, entrevistas, ruedas de prensa e incluso en la gala de los Globos de Oro. Las imágenes del actor con un pitillo en los labios circularon rápidamente por redes sociales y medios digitales, reavivando el debate sobre su relación con el tabaco y su aparente indiferencia hacia las normas vigentes en espacios cerrados.

A diferencia de otras celebridades que han hablado del tema desde la culpa o el arrepentimiento, el protagonista de 'Mystic River' ha optado por la franqueza radical. En una nueva entrevista con 'W Magazine', cuenta con detalle cómo comenzó a fumar a principios de los años ochenta, durante el rodaje de 'Adiós a la inocencia' (1984).

La vanidad de los hombres jóvenes

"Empecé tarde. Debía tener unos 22 años y me veía como una persona incapaz de volverse adicta", rememora el intérprete. "W. Somerset Maugham tiene una cita: ‘Los hombres son vanidosos, particularmente los jóvenes’. Estaba haciendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial y fumábamos Ovals sin filtro todo el tiempo. Después del rodaje, ese cartón oscuro de Turkish Ovals en la tienda de tabaco empezó a llamarme, diciendo: ‘Estás olvidando algo’. Me compré un cartón y desde entonces no he parado de fumar", cuenta con franqueza.

Pero lejos de presentar el hábito como una debilidad, Penn lo describe como una elección consciente, incluso placentera. "Ya no intento dejarlo. Me encanta. No lo recomiendo a nadie, pero me encanta", admite sin medias tintas, unas palabras incómodas en estos tiempos pero que encajan perfectamente con su aura indómito, contradictorio y poco dada a pedir permiso.

Protagonista en los Globos de Oro

Su imagen fumando en el interior del Beverly Hilton que acogió la gala de los Globos de Oro fue interpretada por algunos como un guiño al 'viejo Hollywood', pero otros lo consideraron una falta de respeto tanta a las leyes como a las personas que lo rodeaban.

Incluso la propia presentadora de la gala, Nikki Glaser, convirtió al actor y su imagen a contracorriente en blanco de sus dardos humorísticos más agudos. "Me encantas, Sean, eres realmente original. Todas las exitosas estrellas de por aquí están preocupadas por parecer cada día más jóvenes y Sean Penn parece que ha dicho: '¿y si me convierto en un pequeño bolso de mano de cuero?' ¡Es sexy!", le espetó.

Penn no fuma para provocar ni para reivindicar una pose, o al menos no únicamente. Fuma porque le gusta. Y, aunque reconoce la toxicidad del hábito, se niega a moralizarlo o a convertir su abandono en un acto ejemplarizante.

Cómo dejar de fumar a los 50

