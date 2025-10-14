Además del daño pulmonar o cardiovascular que provoca el tabaco, también destruye neuronas

Que el tabaco es malo para la salud lo sabe todo el mundo y un nuevo estudio ofrece datos inéditos sobre los beneficios que tiene dejar de fumar aunque sea en edades tardías. Según publica la revista 'The Lancet', el abandono del tabaco reduce el riesgo de sufrir demencia. Informan en el vídeo Victoria Talero y María Fente.

Y es que, aunque muchos se resistan, nunca es tarde para dejar de fumar. "Me cuesta, lo he intentado varias veces y me cuesta", confiesa una fumadora. Pero sea la edad que sea, "dejar de fumar aporta beneficio desde el primer día", señala Eduardo Márquez, neumólogo y presidente de Neumosur.

Dejar el tabaco ayuda a prevenir muchas enfermedades que igual todavía no se han desarrollado, porque, además del daño pulmonar o cardiovascular que provoca el tabaco, también destruye neuronas.

Los oxidantes provocados por el tabaco afectan a las neuronas cerebrales

"Las sustancias tóxicas del humo del tabaco aumentan la cantidad de oxidantes. Y esos oxidantes afectan también a las neuronas cerebrales", apunta Carlos Jiménez, de la Sociedad Española de Neumología, Separ.

Así lo demuestra un estudio realizado con 9.500 participantes. La mitad de ellos dejaron de fumar mientras el resto siguieron haciéndolo, todos mayores de 40 años. "También se observó una disminución del deterioro cognitivo en comparación con los que continuaron fumando", añade Jiménez.

Además de un deterioro de la fluidez verbal bastante más lento y un 20% menos de pérdida de memoria. "Las posibilidades de desarrollar una demencia son mayores en los sujetos fumadores", subraya Eduardo Márquez, neumólogo. Una motivación más para dejar de fumar.