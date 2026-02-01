Fernando Esteso, humorista y actor del destape, ha muerto en Valencia a los 80 años a causa de una insuficiencia respiratoria

Muere Fernando Esteso a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe

El humorista y mítico actor Fernando Esteso ha fallecido hoy en Valencia a la edad de 80 años.

Según ha publicado 'Levante EMV', el intérprete permanecía ingresado desde hacía un par de días en el Hospital Universitario La Fe de la capital del Turia por una insuficiencia respiratoria.

El estado de Fernando Esteso en los últimos meses

Según han confirmado fuentes cercanas al cómico al digital levantino, Esteso ya estaba muy delicado de salud y las pasadas Navidades ya se vieron resentidas, por lo que su ausencia fue sonada en algunos de sus compromisos habituales.

De hecho, el día de Navidad se le echó en falta en casa de Vicente Ruiz 'el Soro', donde era uno más en la mesa junto al resto de los amigos. Este año no pudo acudir porque ya se encontraba débil.

Precisamente en el programa 'Fiesta' de Telecinco, a mediados de diciembre, el actor le contó a Emma García cómo era su estado de salud, eso sí, con un toque de humor que le hizo restarle importancia a su situación.

"Por la mañana me tomo diez pastillas y estoy como nuevo", dijo en aquel momento haciendo saltar las alarmas. Su salud ya estaba tocada desde el 2021 cuando una bronquitis significó un antes y un después en la vida de este inolvidable intérprete cuyo nombre siempre estará ligado al de Andrés Pajares.

La amistad de Fernando Esteso y Andrés Pajares

Con él formó dúo artístico en los años 70 y en los 80. Ligados a la época del 'destape', siempre serán recordados por protagonizar 'Los bingueros', la película más taquillera de 1979 que recaudó 200 millones de pesetas de la época, más de un millón de euros de ahora.

En cinco años rodaron nueve películas y su amistad ha llegado hasta el último día.

"Siempre nos hemos admirado como actores, como artistas, como compañeros y como amigos", reconocía en el programa de Telecinco. Y con emoción recordó cómo Pajares llegó a decirle que él "era el único hermano que no había tenido. El cariño y el respeto es inmenso".