Muere Fernando Esteso a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe

Fernando Esteso ha muerto hoy a los 80 años durante la madrugada en el Hospital Universitario La Fe (Valencia), donde llevaba varios días ingresado por unos problemas respiratorios. El artista ya sufría de estos problemas de salud desde hace cinco años. Ahora, su muerte supone el carpetazo definitivo a una generación de estrellas que surgieron en España tras la muerte de Franco.

El cómico tuvo que hacer frente a problemas de salud graves a finales de 2021, cuando sufrió una insuficiencia respiratoria derivada de una bronquitis. Esteso se apartó de los escenarios durante unos meses para cuidar su salud. En 2025, tras su recuperación, empezó un tratamiento médico y siguió una vida más tranquila. Pero hace unos días, tuvo que ser ingresado de nuevo por una insuficiencia respiratoria.

De imitar a Bertín Osborne a su última aparición pública

Esteso siempre sacaba una sonrisa con su célebre humor. Una cualidad que el cómico mostró en 'Mi casa es la tuya' al imitar a Bertín Osborne cantando 'Como un vagabundo'. El propio cantante, con una gran sonrisa en su rostro, admitió que había sido la mejor imitación que había visto de él en toda su vida.

La última aparición pública que hizo el actor zaragozano fue a principios del pasado mes de diciembre, cuando fue entrevistado por Emma García en el programa Fiesta de Telecinco. El cómico, que no dudó en mostrar una vez más el humor que lo caracteriza, hizo un repaso a su trayectoria personal y profesional que, sin duda, siempre será recordada.

Con tan solo seis años debutó como 'El Niño de la Jota'

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza. Con apenas seis años debutó como 'El Niño de la Jota' y se curtió en el teatro. Alcanzó su popularidad por su gran talento y versatilidad como intérprete, lo que hizo que se convirtiese en una de las figuras más destacadas del espectáculo español en la década de 1970.

Esteso dominaba el humor, el canto y la interpretación. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como 'Los bingueros' (1979) o 'Yo hice a Roque III' (1980). El actor siempre tuvo un vínculo especial con Valencia, donde ha vivido desde hace décadas.