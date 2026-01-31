Melchior sucedió a Adán Martín Menis como presidente de la institución insular en 1999

Bajo su mandato se desarrollaron proyectos relacionados con las energías renovables o infraestructuras de movilidad

Compartir







TenerifeEl expresidente del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior ha fallecido este sábado a los 78 años, según han informado a EFE fuentes de su partido, Coalición Canaria.

Melchior sucedió a Adán Martín Menis como presidente de la institución insular en 1999, de la que entonces era vicepresidente y consejero de Planificación y Desarrollo Económico, y se mantuvo en el cargo hasta 2013, cuando le sucedió el también nacionalista Carlos Alonso.

Fue senador por Tenerife entre 2004 y 2008

Bajo su mandato se desarrollaron proyectos relacionados con las energías renovables, como la consolidación del Instituto Tecnológico de Energías Renovables o infraestructuras de movilidad como el tranvía de Tenerife, puesto en marcha en 2007.

También fue senador por Tenerife entre 2004 y 2008 y presidente de la Autoridad Portuaria entre 2015 y 2018.

Ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, Melchior fue una de las figuras políticas clave en Canarias durante las décadas de los 90 y 2000 y siguió formando parte de los órganos de dirección de su partido hasta al menos 2018.

A través de su cuenta de X, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha despedido a Melchior, del que ha dicho que era un "referente del servicio público" y un compañero "generoso".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ricardo amó Tenerife y Canarias desde el compromiso, el diálogo y el trabajo constante. Dejó huella en el Cabildo y en quienes aprendimos a su lado. Un abrazo a su familia. DEP, presidente", ha referido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La actual presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, a través de Instagram, ha trasladado el pesar de la corporación insular por el fallecimiento y ha asegurado que Melchior era "un referente para la política tinerfeña y canaria" por su manera de entender el servicio público, ha dicho, "con una clara visión de futuro".

"Supo consolidar hitos fundamentales que hoy forman parte de la vida cotidiana de esta isla, como el impulso a un nuevo modelo de transporte en la isla, el tranvía, la apuesta decidida por la investigación y la innovación, o el fortalecimiento del papel del Cabildo como institución clave para el desarrollo insular", ha apuntado Dávila, que también ha destacado su trato cercano.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE en las islas, Ángel Víctor Torres, también ha trasladado su pésame a la familia, amistades y a sus compañeros de Coalición Canaria, a través de su cuenta en X.