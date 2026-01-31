La periodista usa las redes sociales para mostrar pequeños detalles de su recuperación

Sara Carbonero visita de nuevo el hospital: de cómo se encuentra a lo que se sabe de su discreta recuperación

Sara Carbonero ha compartido en redes sociales la primera foto de ella tras su operación. "Un enero eterno", ha escrito en la La phistoria que ha subido con la canción 'Frenar enero', de Vanesa Martín junto a Melendi. Desde su intervención, la periodista se ha refugiado en la música para recuperarse.

Así lo dejó reflejado cuando subió una historia con la canción 'Finding Me Again', de Mary Of Gold. En la siguiente publicación, enseñó a su hijo Lucas, de nueve años, tocando el piano muy concentrado desde el salón de su casa. En el cuadro colgado en la pared, se veía reflejada a la periodista que grababa con gran atención ese mágico momento.

Carbonero salió del hospital arropada por su pareja

Sara Carbonero volvió a casa tras 11 días de ingreso hospitalario. La periodista estuvo arropada por su pareja, José Luis Cabrera. Caminando muy despacio y con alguna dificultad más que visible, Sara llegó al aeropuerto madrileño agarrada al brazo de su pareja con el que rápidamente se subía a una furgoneta que le estaba esperando a poco metros para poder regresar a casa y continuar con su recuperación cuanto antes.

La periodista tuvo que ser intervenida de urgencia el pasado 2 de enero cuando llegaba al Hospital José Molina Orosa de Lanzarote debido a un fuerte dolor abdominal mientras disfrutaba de unas divertidas vacaciones entre amigos. Tras varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, Sara era trasladada a planta el 8 de enero donde ha permanecido hasta obtener el alta definitiva con la que ha podido volver a casa.

La madre de Sara, Goyi Arévalo, regresó a Madrid durante su ingreso hospitalario para pasar varios días con ella y ayudar a Íker Casillas en el cuidado de los pequeños Martín y Lucas. Ahora, la única prioridad de la periodista es estar con sus hijos, descansar y recuperarse con una buena canción de fondo.